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القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

2/22/2024 4:22:44 AM
(MENAFN- Al Watan) هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ،ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،، حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله -.

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