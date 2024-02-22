القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

(MENAFN
- Al Watan) هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ،ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،، حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله -.
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