رسوب 75% من طلاب كلية الطب بجامعة سوهاج

(MENAFN
- Al Watan) بعد أن أثار إعلان نتيجة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب في جامعة سوهاج، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قامت جامعة سوهاج بإصدار بيان لتوضيح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، حول نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج والتى جاءت نسبة النجاح 25%.
وقال الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، في البيان، إن طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب أدوا الامتحانات إلكترونيًا فى مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، وذلك تماشياً مع خطة الجامعة نحو التحول الرقمى لجميع نظم المخرجات التعليمية، والتى تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.
وبحسب موقع "اليوم السابع" فقد أوضح النعمانى أن إدارة الجامعة حرصت على تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى لضمان المصداقية والنزاهة، ودون تدخل العنصر البشرى، حيث أدى 825 طالب وطالبة بكلية الطب الفرقة الأولى الامتحانات إلكترونياً والتى لم تشهد أى معوقات خلال فترة انعقادها، خاصة أن القاعات الامتحانية مجهزة بأحدث التقنيات التى تضمن دقة عالية الجودة فى تأدية الطلاب لاختباراتهم.
فيما أكد رئيس جامعة سوهاج، أنه تم فتح باب التظلمات وعرض إجابات الطلاب على لجنة التظلمات، حيث تم التأكد من أن النتائج صحيحة، موضحاً أن هذه النتائج ليست نهائية وللطالب الحق التقدم لأداء امتحانات الدور الثانى.
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