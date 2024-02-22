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رسوب 75% من طلاب كلية الطب بجامعة سوهاج

2/22/2024 4:22:44 AM
(MENAFN- Al Watan) بعد أن أثار إعلان نتيجة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب في جامعة سوهاج، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قامت جامعة سوهاج بإصدار بيان لتوضيح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، حول نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج والتى جاءت نسبة النجاح 25%.
وقال الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، في البيان، إن طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب أدوا الامتحانات إلكترونيًا فى مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، وذلك تماشياً مع خطة الجامعة نحو التحول الرقمى لجميع نظم المخرجات التعليمية، والتى تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.
وبحسب موقع "اليوم السابع" فقد أوضح النعمانى أن إدارة الجامعة حرصت على تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى لضمان المصداقية والنزاهة، ودون تدخل العنصر البشرى، حيث أدى 825 طالب وطالبة بكلية الطب الفرقة الأولى الامتحانات إلكترونياً والتى لم تشهد أى معوقات خلال فترة انعقادها، خاصة أن القاعات الامتحانية مجهزة بأحدث التقنيات التى تضمن دقة عالية الجودة فى تأدية الطلاب لاختباراتهم.
فيما أكد رئيس جامعة سوهاج، أنه تم فتح باب التظلمات وعرض إجابات الطلاب على لجنة التظلمات، حيث تم التأكد من أن النتائج صحيحة، موضحاً أن هذه النتائج ليست نهائية وللطالب الحق التقدم لأداء امتحانات الدور الثانى.

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