كيف تخطط الشباب والرياضة لرفع مساهمتها فى الناتج القومى إلى 3% عام 2030؟

تخطط وزارة الشباب والرياضة لرفع مساهمتها فى الناتج القومى إلى 3% بحلول عام 2030، بحسب ما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، السبت الماضى، وذلك من خلال عدد من المشروعات التى تقوم بها الوزارة، منها ما هو استغلال لأصولها، وجزء آخر إنتاجى من خلال شراكات مع جهات أخرى، حصلت من خلاله على مصادر دخل عززت بها إيراداتها.

عملت وزارة الشباب والرياضة، على إنشاء كيانات اقتصادية تابعة للوزارة، ومن بين هذه الكيانات مصنع ((كابتكس)) للنجيل الصناعى.

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وقال وزير الشباب والرياضة، إنَّ المصنع يستهدف، خلال الفترة القادمة، تلبية متطلبات السوق المحلى، مع تقديم أعلى معايير الجودة بسعر تنافسى، والعمل على الاكتفاء بالإنتاج المحلى للنجيل الصناعى.

وأضاف ((صبحى))، أن العوائد والأرباح المتوقعة سيتم استخدامها فى أعمال التوسع والتطوير الفنية والإدارية واللوجستية فى جميع أنظمة تشغيل وإدارة المصنع.

وأوضح أن الوزارة تسعى للإنشاء والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة والصيانة الدائمة للملاعب، مع المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع، والتحقق من الوصول إلى معدلات الإنتاج من النجيل الصناعى وفقاً للجدول الزمنى المحدد، لتغطية حجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعى بالمنشآت الشبابية والرياضة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وذكر الدكتور أشرف صبحى، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز وتطوير الصناعات والمنتجات والسلع الرياضية مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف حصر ورصد وإحصاء حجم وقيمة الإنتاج الصناعى والعمالة ونسبة المكون المحلى وبيان موقف الحاجة من الترخيص لجميع الصناعات والسلع المرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الرياضى من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

المصنع تم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً فى شركة ((كونكورد)) التى تمتلك حصة قدرها 20%، وضعف هذه الحصة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وهى ذات النسبة المملوكة لصندوق التمويل الأهلى التابع للوزارة.

ويقدر رأسمال المصنع بنحو 160 مليون جنيه، موزعة على 1.6 مليون سهم، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 2.5 مليون متر من النجيل الصناعى سنوياً.

قدَّر وزير الشباب وزير الشباب والرياضة إجمالى تعاقدات شركة ((المدن للخدمات الشبابية والرياضية)) التى أنشأتها وزارة الشباب والرياضة، لتنفيذ أعمال فى العام الجارى 2024 بنحو 376 مليون جنيه.

وذكر ((صبحى))، أن الشركة تعمل على توفير خدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وقد حققت حتى الآن فائضاً مالياً تمت إعادة ضخه فى تنفيذ مزيد من مشروعات الإنشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية.

وأوضح أن شركة ((المدن للخدمات الشبابية والرياضية))، تعمل على زيادة سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والإنشاءات الجديدة وفقاً لمتطلبات النشء والشباب فى جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

أسست وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالشراكة مع بنك مصر صندوق دعم الرياضة المصرى، أول صندوق خيرى استثمارى لدعم الرياضة المصرى والأبطال الرياضيين.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنَّ إجمالى عوائد الصندوق بلغ حتى الآن نحو 60 مليون جنيه، ويستهدف الصندوق رعاية عدد من اللاعبين الواعدين، بشكل متكامل، وإعدادهم لحصد الميداليات بدورات الألعاب الأوليمبية القادمة فى نسخة 2028، ونسخة 2032.

منحت وزارة الشباب والرياضة، نحو 518 ترخيصاً لـ410 شركات للخدمات الرياضية، بإجمالى رؤوس أموال مصدرة، تصل إلى 3.8 مليار جنيه.

وتُصدر وزارة الشباب والرياضة وفقاً لقانون الرياضة تراخيص الشركات التى تعمل فى مجال الخدمات الرياضية.

وأوضح أشرف صبحى، أن وزارة الشباب والرياضة، تستهدف تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات على إنشاء شركات الخدمات الرياضية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير منظومة الطب الرياضى، وتحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتابع أن الوزارة تعمل كذلك على التوسع فى برنامج الطرح الاستثمارى فى مراكز الشباب والأندية الرياضية، التوسع فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى قطاع الرياضة فى الاقتصاد الرسمى، وإطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية للتيسير على المستثمرين.

قال وزير الشباب والرياضة، إنَّ إجمالى عوائد الوزارة فى الفترة من 2018 حتى 2023، بلغ نحو 9.5 مليار جنيه، مشيراً إلى حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية؛ حيث إنها تأتى دون تحميل ميزانية الوزارة أى أعباء مالية.

وأوضح أن هذه المشروعات توفر الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب، وتحصل الوزارة على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتى تتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب فى القرى والمناطق غير الجاذبة للاستثمار، بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتى يسهم فى تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة إلى الدعم من الوزارة.

وتضمنت مشروعات الإدارة الاقتصادية خلال هذه الفترة، 1141 مشروعاً، بواقع 832 لقطاع الشباب، و309 مشروعات لقطاع الرياضة.

وقدر الدكتور أشرف صبحى، تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2018 وحتى 2023 بنحو 14.5 مليار جنيه.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنَّ الوزارة حققت العديد من الإنجازات التى تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثمارى وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة فى عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين النمط الصحى، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية، وتعزيز وتطوير المشاركة فى البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعى.

كشف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على إنشاء حساب مساهمة الرياضة فى الناتج المحلى الإجمالى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومعهد التخطيط القومى والجهاز المركزى للإحصاء.

وأوضح أن الحساب يستهدف حصر إجمالى قيمة مساهمة الرياضة كقطاع اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى وتحديد حجم العمالة فى القطاع الرياضى، وتأثيره على الاقتصاد الوطنى من خلال بناء حساب فرعى للرياضة، وذلك ضمن منظومة الحسابات القومية.

وذكر الدكتور أشرف صبحى، أن الحساب سيتضمن كذلك الصناعات والمستلزمات والمنتجات الرياضية وحجم الأنشطة الرياضية فى الهيئات الشبابية والرياضية والسياحة الرياضية والمنشآت الشبابية والرياضية وحجم أعمال الشركات العاملة فى المجال الرياضى.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الرياضة تُمثل صناعة قوية فى العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية فى حياة الشعوب، وتسهم فى حل مشكلات اقتصادية كبيرة تعانى منها أغلب الدول النامية وتتجاوز عوائدها المجال الرياضى لتشمل مناحى اجتماعية وصحية، مؤكداً سعى وزارة الشباب والرياضة للتوسع فى إنشاء مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع فى مراكز الشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية فى مصر عن طريق تنمية الموارد فى الهيئات الرياضية وصولاً للتمويل الذاتى وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الاستراتيجية التى تعمل عليها الوزارة.

قال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بسياحة المؤتمرات والمعارض من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات الدولية على أرض مصر.

لفت إلى أهمية معرض إكسبو 2023 الذى يتم فيه عرض أحدث التقنيات والمنتجات والابتكارات فى المجال الرياضى، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العربية والعالمية، وبما يعكس أهمية الاستثمار الرياضى، ودوره على الصعيد الاقتصادى.

وأشار إلى أن المعرض يتيح فرصة الالتقاء بصناع القرار فى القطاعين العام والخاص، وسيكون بمثابة ملتقى سنوى لكل المستثمرين ورواد الصناعة فى مجال الرياضة، ويقدم أحدث الابتكارات والتكنولوجيات المتطورة فى مجال الرياضة.

وتقام النسخة الثانية من معرض إكسبو فى مارس المقبل بمشاركة كبرى الشركات والمصانع المحلية والإقليمية والدولية.

أوضح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، أن إجمالى القيمة التعاقدية للبنوك مع المنشآت التابعة للوزارة بلغ نحو 3 مليارات جنيه.

وذكر أشرف صبحى، أن إجمالى رعاية البنوك لأنشطة وبرامج الوزارة، وصل إلى قرابة 39 مليون جنيه، فيما وصل عدد مقار البنوك بمراكز الشباب نحو 49 مقراً، أما عدد ماكينات الصرف الآلى فعددها وصل 758 ماكينة فى منشآت الوزارة بمختلف مناطق الجمهورية.