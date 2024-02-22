كيف تخطط الشباب والرياضة لرفع مساهمتها فى الناتج القومى إلى 3% عام 2030؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) شراكة مع القطاع الخاص فى مصنع النجيل الصناعى برأسمال 160 مليون جنيه
تخطط وزارة الشباب والرياضة لرفع مساهمتها فى الناتج القومى إلى 3% بحلول عام 2030، بحسب ما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، السبت الماضى، وذلك من خلال عدد من المشروعات التى تقوم بها الوزارة، منها ما هو استغلال لأصولها، وجزء آخر إنتاجى من خلال شراكات مع جهات أخرى، حصلت من خلاله على مصادر دخل عززت بها إيراداتها.
عملت وزارة الشباب والرياضة، على إنشاء كيانات اقتصادية تابعة للوزارة، ومن بين هذه الكيانات مصنع ((كابتكس)) للنجيل الصناعى.
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وقال وزير الشباب والرياضة، إنَّ المصنع يستهدف، خلال الفترة القادمة، تلبية متطلبات السوق المحلى، مع تقديم أعلى معايير الجودة بسعر تنافسى، والعمل على الاكتفاء بالإنتاج المحلى للنجيل الصناعى.
وأضاف ((صبحى))، أن العوائد والأرباح المتوقعة سيتم استخدامها فى أعمال التوسع والتطوير الفنية والإدارية واللوجستية فى جميع أنظمة تشغيل وإدارة المصنع.
وأوضح أن الوزارة تسعى للإنشاء والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة والصيانة الدائمة للملاعب، مع المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع، والتحقق من الوصول إلى معدلات الإنتاج من النجيل الصناعى وفقاً للجدول الزمنى المحدد، لتغطية حجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعى بالمنشآت الشبابية والرياضة فى جميع أنحاء الجمهورية. تعاون بين“Meta” و”الشباب والرياضة” المصرية
وذكر الدكتور أشرف صبحى، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز وتطوير الصناعات والمنتجات والسلع الرياضية مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف حصر ورصد وإحصاء حجم وقيمة الإنتاج الصناعى والعمالة ونسبة المكون المحلى وبيان موقف الحاجة من الترخيص لجميع الصناعات والسلع المرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الرياضى من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المصنع تم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً فى شركة ((كونكورد)) التى تمتلك حصة قدرها 20%، وضعف هذه الحصة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وهى ذات النسبة المملوكة لصندوق التمويل الأهلى التابع للوزارة.
ويقدر رأسمال المصنع بنحو 160 مليون جنيه، موزعة على 1.6 مليون سهم، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 2.5 مليون متر من النجيل الصناعى سنوياً. 376 مليون جنيه إجمالى تعاقدات شركة ((المدن)) فى 2024
قدَّر وزير الشباب وزير الشباب والرياضة إجمالى تعاقدات شركة ((المدن للخدمات الشبابية والرياضية)) التى أنشأتها وزارة الشباب والرياضة، لتنفيذ أعمال فى العام الجارى 2024 بنحو 376 مليون جنيه.
وذكر ((صبحى))، أن الشركة تعمل على توفير خدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وقد حققت حتى الآن فائضاً مالياً تمت إعادة ضخه فى تنفيذ مزيد من مشروعات الإنشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية.
وأوضح أن شركة ((المدن للخدمات الشبابية والرياضية))، تعمل على زيادة سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والإنشاءات الجديدة وفقاً لمتطلبات النشء والشباب فى جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية. 60 مليون جنيه عوائد صندوق دعم الرياضة
أسست وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالشراكة مع بنك مصر صندوق دعم الرياضة المصرى، أول صندوق خيرى استثمارى لدعم الرياضة المصرى والأبطال الرياضيين.
وقال وزير الشباب والرياضة، إنَّ إجمالى عوائد الصندوق بلغ حتى الآن نحو 60 مليون جنيه، ويستهدف الصندوق رعاية عدد من اللاعبين الواعدين، بشكل متكامل، وإعدادهم لحصد الميداليات بدورات الألعاب الأوليمبية القادمة فى نسخة 2028، ونسخة 2032. 518 رخصة منحتها الوزارة لشركات الخدمات رياضية
منحت وزارة الشباب والرياضة، نحو 518 ترخيصاً لـ410 شركات للخدمات الرياضية، بإجمالى رؤوس أموال مصدرة، تصل إلى 3.8 مليار جنيه.
وتُصدر وزارة الشباب والرياضة وفقاً لقانون الرياضة تراخيص الشركات التى تعمل فى مجال الخدمات الرياضية.
وأوضح أشرف صبحى، أن وزارة الشباب والرياضة، تستهدف تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات على إنشاء شركات الخدمات الرياضية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير منظومة الطب الرياضى، وتحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وتابع أن الوزارة تعمل كذلك على التوسع فى برنامج الطرح الاستثمارى فى مراكز الشباب والأندية الرياضية، التوسع فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى قطاع الرياضة فى الاقتصاد الرسمى، وإطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية للتيسير على المستثمرين. 9.5 مليار جنيه عوائد خلال 5 سنوات
قال وزير الشباب والرياضة، إنَّ إجمالى عوائد الوزارة فى الفترة من 2018 حتى 2023، بلغ نحو 9.5 مليار جنيه، مشيراً إلى حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية؛ حيث إنها تأتى دون تحميل ميزانية الوزارة أى أعباء مالية.
وأوضح أن هذه المشروعات توفر الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب، وتحصل الوزارة على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتى تتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب فى القرى والمناطق غير الجاذبة للاستثمار، بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتى يسهم فى تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة إلى الدعم من الوزارة. 14.5 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية فى الشباب والرياضة خلال 5 سنوات
وتضمنت مشروعات الإدارة الاقتصادية خلال هذه الفترة، 1141 مشروعاً، بواقع 832 لقطاع الشباب، و309 مشروعات لقطاع الرياضة.
وقدر الدكتور أشرف صبحى، تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2018 وحتى 2023 بنحو 14.5 مليار جنيه.
وقال وزير الشباب والرياضة، إنَّ الوزارة حققت العديد من الإنجازات التى تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثمارى وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة فى عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين النمط الصحى، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية، وتعزيز وتطوير المشاركة فى البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعى. بناء حساب فرعى للرياضة يحصر مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى
كشف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على إنشاء حساب مساهمة الرياضة فى الناتج المحلى الإجمالى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومعهد التخطيط القومى والجهاز المركزى للإحصاء.
وأوضح أن الحساب يستهدف حصر إجمالى قيمة مساهمة الرياضة كقطاع اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى وتحديد حجم العمالة فى القطاع الرياضى، وتأثيره على الاقتصاد الوطنى من خلال بناء حساب فرعى للرياضة، وذلك ضمن منظومة الحسابات القومية.
وذكر الدكتور أشرف صبحى، أن الحساب سيتضمن كذلك الصناعات والمستلزمات والمنتجات الرياضية وحجم الأنشطة الرياضية فى الهيئات الشبابية والرياضية والسياحة الرياضية والمنشآت الشبابية والرياضية وحجم أعمال الشركات العاملة فى المجال الرياضى.
وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الرياضة تُمثل صناعة قوية فى العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية فى حياة الشعوب، وتسهم فى حل مشكلات اقتصادية كبيرة تعانى منها أغلب الدول النامية وتتجاوز عوائدها المجال الرياضى لتشمل مناحى اجتماعية وصحية، مؤكداً سعى وزارة الشباب والرياضة للتوسع فى إنشاء مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع فى مراكز الشباب.
وقال وزير الشباب والرياضة، إن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية فى مصر عن طريق تنمية الموارد فى الهيئات الرياضية وصولاً للتمويل الذاتى وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الاستراتيجية التى تعمل عليها الوزارة. الوزارة تولى أهمية للمعارض والمؤتمرات وتستعد لـ((إكسبو)) مارس المقبل
قال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بسياحة المؤتمرات والمعارض من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات الدولية على أرض مصر.
لفت إلى أهمية معرض إكسبو 2023 الذى يتم فيه عرض أحدث التقنيات والمنتجات والابتكارات فى المجال الرياضى، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العربية والعالمية، وبما يعكس أهمية الاستثمار الرياضى، ودوره على الصعيد الاقتصادى.
وأشار إلى أن المعرض يتيح فرصة الالتقاء بصناع القرار فى القطاعين العام والخاص، وسيكون بمثابة ملتقى سنوى لكل المستثمرين ورواد الصناعة فى مجال الرياضة، ويقدم أحدث الابتكارات والتكنولوجيات المتطورة فى مجال الرياضة.
وتقام النسخة الثانية من معرض إكسبو فى مارس المقبل بمشاركة كبرى الشركات والمصانع المحلية والإقليمية والدولية. 3 مليارات جنيه تعاقدات البنوك مع الشباب والرياضة
أوضح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، أن إجمالى القيمة التعاقدية للبنوك مع المنشآت التابعة للوزارة بلغ نحو 3 مليارات جنيه.
وذكر أشرف صبحى، أن إجمالى رعاية البنوك لأنشطة وبرامج الوزارة، وصل إلى قرابة 39 مليون جنيه، فيما وصل عدد مقار البنوك بمراكز الشباب نحو 49 مقراً، أما عدد ماكينات الصرف الآلى فعددها وصل 758 ماكينة فى منشآت الوزارة بمختلف مناطق الجمهورية.
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