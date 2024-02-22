التضخم في المغرب يرتفع 2.9‭ ‬% في يناير على أساس سنوي

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9% في يناير على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة.

وأضافت المندوبية في نشرتها الشهرية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2% فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9%.

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وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير كانون الثاني 0.3% على أساس شهري.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.





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