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التضخم في المغرب يرتفع 2.9‭ ‬% في يناير على أساس سنوي

2/22/2024 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9% في يناير على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة.

وأضافت المندوبية في نشرتها الشهرية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2% فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9%.

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وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير كانون الثاني 0.3% على أساس شهري.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.


المصدر:

MENAFN22022024000202011048ID1107884891

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