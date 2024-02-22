التضخم في المغرب يرتفع 2.9‭ ‬% في يناير على أساس سنوي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9% في يناير على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة.
وأضافت المندوبية في نشرتها الشهرية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2% فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9%.
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وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير كانون الثاني 0.3% على أساس شهري.
وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107884891
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