Thursday, 22 February 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تبدأ صياغة قانون لتعزيز الاقتصاد الخاص

2/22/2024 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال خه رونج، وزير العدل الصيني، إن بلاده بدأت صياغة قانون حول تعزيز اقتصادها الخاص.

جاء ذلك خلال ندوة مشتركة بين وزارة العدل واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ولجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لمناقشة التشريعات المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الخاص.

موضوعات متعلقة نمو أرباح رولز رويس بأكثر من الضعف في 2023 مبيعات دانون تتماشى مع التوقعات وتنمو 5% في الربع الرابع من 2023 ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات اقتصادية

وأضاف، أن أعمال الصياغة ستسعى إلى الحصول على آراء الجمهور على نطاق واسع والتوصل إلى توافق في الآراء بين مختلف الأطراف حتى يتمكن القانون من تعزيز التنمية السليمة للقطاع الخاص بشكل فعال.

واتفق الحاضرون على ضرورة معالجة الشواغل الرئيسية للشركات الخاصة بشكل جيد، بما في ذلك حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة، وضمان مشاركتها في المنافسة في السوق على قدم المساواة، وتسوية المدفوعات المتأخرة المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكدوا على ضرورة تعزيز الثقة وتنشيط كيانات الأعمال وتحفيز قدراتهم الإبداعية، وتعزيز تنمية قوى إنتاجية جديدة.

MENAFN22022024000202011048ID1107884890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث