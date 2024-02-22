الصين تؤسس آليات تنسيق لتمويل العقارات في 214 مدينة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الإسكان الصينية، إن إجمالي 214 مدينة في 29 مقاطعة، قد أسست حتى يوم 20 فبراير الجاري، آليات تنسيق لتمويل العقارات.

وأضافت الوزارة أنها أصدرت دفعات من“القوائم البيضاء” تشمل 5349 مشروعاً عقارياً مؤهلاً للدعم التمويلي وإحالتها الى البنوك التجارية.

موضوعاتنمو أرباح رولز رويس بأكثر من الضعف في 2023 مبيعات دانون تتماشى مع التوقعات وتنمو 5% في الربع الرابع من 2023 ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات اقتصادية

وحتى الآن؛ تلقى نحو 162 مشروعاً في 57 مدينة تمويلاً مصرفياً بإجمالي 29.43 مليار يوان (4.14 مليار دولار)، وفقاً للوزارة.

وعملت الحكومات المحلية والمؤسسات المالية بنشاط على تنفيذ آليات التنسيق المذكورة، مع الموافقة على قروض بقيمة 123.6 مليار يوان لمشاريع مدرجة على القوائم، وفقاً لبيانات أصدرها بنك الشعب الصيني وبنك التعمير الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الادخار البريدي الصيني وبعض البنوك المساهمة.

وأعلنت الصين في شهر يناير الماضي خطة لإنشاء آلية تنسيق تمويلي لقطاع العقارات بهدف تلبية احتياجات التمويل المشروعة للمشاريع العقارية ودعم النمو المستقر والسليم لسوق العقارات في البلاد.