الصين تؤسس آليات تنسيق لتمويل العقارات في 214 مدينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة الإسكان الصينية، إن إجمالي 214 مدينة في 29 مقاطعة، قد أسست حتى يوم 20 فبراير الجاري، آليات تنسيق لتمويل العقارات.
وأضافت الوزارة أنها أصدرت دفعات من“القوائم البيضاء” تشمل 5349 مشروعاً عقارياً مؤهلاً للدعم التمويلي وإحالتها الى البنوك التجارية.
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وحتى الآن؛ تلقى نحو 162 مشروعاً في 57 مدينة تمويلاً مصرفياً بإجمالي 29.43 مليار يوان (4.14 مليار دولار)، وفقاً للوزارة.
وعملت الحكومات المحلية والمؤسسات المالية بنشاط على تنفيذ آليات التنسيق المذكورة، مع الموافقة على قروض بقيمة 123.6 مليار يوان لمشاريع مدرجة على القوائم، وفقاً لبيانات أصدرها بنك الشعب الصيني وبنك التعمير الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الادخار البريدي الصيني وبعض البنوك المساهمة.
وأعلنت الصين في شهر يناير الماضي خطة لإنشاء آلية تنسيق تمويلي لقطاع العقارات بهدف تلبية احتياجات التمويل المشروعة للمشاريع العقارية ودعم النمو المستقر والسليم لسوق العقارات في البلاد.
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