تحالف صيني إسباني لتطوير حلول ذكية للنقل الجوي في أوروبا وأمريكا اللاتينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة إيهانج، الرائدة في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية ذاتية القيادة في الصين، أنها أطلقت تحالفا استراتيجيا مع شركة تيليفونيكا تيك الإسبانية، للتعاون في تطوير حلول ذكية للنقل الجوي الحضري في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
شركة تيليفونيكا تيك هي شركة تابعة لشركة تيليفونيكا الإسبانية متعددة الجنسيات للاتصالات، والتي تتخذ من مدريد مقرا لها، وهي أيضا واحدة من أكبر مشغلي الهواتف ومزودي شبكات الهواتف المحمولة في العالم.
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وبحسب بيان شركة إيهانج، ستوحد الشركتان جهودهما لتنفيذ حالات الاستخدام التي تشمل النقل الجوي وإدارة المدن الذكية وحلول الإعلام الجوية في نقل الركاب والخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل الطبي والاستجابة الطارئة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وأشار الإعلان إلى أن الشركتين ستشرعان أيضاً في تطوير حلول اتصال تعتمد على شبكات الهاتف المحمول والتعاون في عروض ضوئية للطائرات دون طيار.
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