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تحالف صيني إسباني لتطوير حلول ذكية للنقل الجوي في أوروبا وأمريكا اللاتينية

2/22/2024 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة إيهانج، الرائدة في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية ذاتية القيادة في الصين، أنها أطلقت تحالفا استراتيجيا مع شركة تيليفونيكا تيك الإسبانية، للتعاون في تطوير حلول ذكية للنقل الجوي الحضري في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

شركة تيليفونيكا تيك هي شركة تابعة لشركة تيليفونيكا الإسبانية متعددة الجنسيات للاتصالات، والتي تتخذ من مدريد مقرا لها، وهي أيضا واحدة من أكبر مشغلي الهواتف ومزودي شبكات الهواتف المحمولة في العالم.

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وبحسب بيان شركة إيهانج، ستوحد الشركتان جهودهما لتنفيذ حالات الاستخدام التي تشمل النقل الجوي وإدارة المدن الذكية وحلول الإعلام الجوية في نقل الركاب والخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل الطبي والاستجابة الطارئة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأشار الإعلان إلى أن الشركتين ستشرعان أيضاً في تطوير حلول اتصال تعتمد على شبكات الهاتف المحمول والتعاون في عروض ضوئية للطائرات دون طيار.

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