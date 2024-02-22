مؤشر نيكي يرتفع بأكثر من 2% ويتجاوز أعلى مستوياته على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، ولا سيما مؤشر“نيكي” الذي تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق، بدعم من أسهم القطاع التكنولوجي على غرار نظيرتها في وول ستريت بعد إفصاح“إنفيديا” عن توقعاتها لنتائج الأعمال الفصلية.

وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 2.19% إلى 39098 نقطة ليتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق والمسجل في ديسمبر 1989 عند 38957 نقطة، في حين زاد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.27% إلى 2660 نقطة.

موضوعاتنمو أرباح رولز رويس بأكثر من الضعف في 2023 مبيعات دانون تتماشى مع التوقعات وتنمو 5% في الربع الرابع من 2023 ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات اقتصادية

وارتفع“نيكي” بحوالي 17% خلال العام الحالي حتى الآن، متجاوزًا المكاسب التي حققتها أسواق رئيسية أخرى، ولا يزال الخبراء متفائلين بشأن تحقيق المزيد من الارتفاع، إذ أدى تراجع الين لجذب المستثمرين الأجانب، لأن ضعف العملة يعزز أرباح الشركات التي تركز على التصدير والتي لها وزن ثقيل بين الأسهم المدرجة في طوكيو.

كما أن الأموال تدفقت نحو الأسهم اليابانية مع تحول المستثمرين بعيدًا عن الأسواق الصينية في ظل ضعف الاقتصاد وأزمة العقارات والتوترات الجيوسياسية.





وحاليًا يتوقع استراتيجيو“بنك أوف أمريكا” وصول مؤشر“نيكي” إلى 41 ألف نقطة بنهاية العام، و”توبكس” إلى 2850 نقطة، أي أدنى أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 2884 نقطة.

وقالت صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا” في تقريرها المالي أمس، إنها تتوقع نمو إيرادات الربع الأول من العام بنسبة 233% مقارنة بتقديرات محللي وول ستريت عند 208% فقط، الأمر الذي دفع الأسهم الآسيوية للارتفاع في جلسة اليوم.





وأوضح محللو“ساكسو ماركتس” في مذكرة، أن نتائج أعمال“إنفيديا” عززت معنويات المستثمرين، وقلّصت المخاوف المتعلقة بالمبالغة في تقييمات الأسهم، وهذا يفسح المجال أمام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمواصلة دفع الأسواق، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.





واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 150.20 ين.





المصدر: