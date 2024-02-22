أداء قوي لسوق تأجير السيارات في الصين خلال عطلة عيد الربيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت سوق تأجير السيارات في الصين أداء قويا خلال عطلة عيد الربيع هذا العام، حيث أصبحت القيادة الشخصية واحدة من الخيارات السائدة للسفر.
وأظهرت بيانات أصدرتها شركة شنتشو الصينية لتأجير السيارات أن حجم طلب استئجار السيارات لمدة 10 أيام أو أكثر ازداد بنسبة أكثر من 30% خلال الفترة المذكورة.
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كما كشفت عن اتجاه جديد خلال موسم العطلة، وهو تفضيل السفر بالقيادة الشخصية بعد التجمعات العائلية. ولأول مرة، شهدت سوق تأجير السيارات ذروتين قبل وبعد عطلة عيد ربيع لهذا العام.
وخلال هذه الفترة، واصل الشباب الهيمنة على سوق تأجير السيارات باعتبارهم قاعدة العملاء الأساسية، حيث مثّل الشباب الذين ولدوا بعد عام 1990 وبعد عام 2000 حوالي 50% من إجمالي العملاء.
وكان الطلب على مركبات الطاقة الجديدة التي تتميز بتصميمات أنيقة وميزات ذكية مرتفعا. وأظهرت البيانات أن متوسط الإيجار اليومي لسيارات الطاقة الجديدة ارتفع بنحو 300% خلال عطلة هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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