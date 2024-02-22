أداء قوي لسوق تأجير السيارات في الصين خلال عطلة عيد الربيع

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت سوق تأجير السيارات في الصين أداء قويا خلال عطلة عيد الربيع هذا العام، حيث أصبحت القيادة الشخصية واحدة من الخيارات السائدة للسفر.

وأظهرت بيانات أصدرتها شركة شنتشو الصينية لتأجير السيارات أن حجم طلب استئجار السيارات لمدة 10 أيام أو أكثر ازداد بنسبة أكثر من 30% خلال الفترة المذكورة.

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كما كشفت عن اتجاه جديد خلال موسم العطلة، وهو تفضيل السفر بالقيادة الشخصية بعد التجمعات العائلية. ولأول مرة، شهدت سوق تأجير السيارات ذروتين قبل وبعد عطلة عيد ربيع لهذا العام.

وخلال هذه الفترة، واصل الشباب الهيمنة على سوق تأجير السيارات باعتبارهم قاعدة العملاء الأساسية، حيث مثّل الشباب الذين ولدوا بعد عام 1990 وبعد عام 2000 حوالي 50% من إجمالي العملاء.

وكان الطلب على مركبات الطاقة الجديدة التي تتميز بتصميمات أنيقة وميزات ذكية مرتفعا. وأظهرت البيانات أن متوسط الإيجار اليومي لسيارات الطاقة الجديدة ارتفع بنحو 300% خلال عطلة هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.