معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 7 ملايين برميل

MENAFN - Al-Borsa News) قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 7.17 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من فبراير الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين زادت بمقدار 415 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 2.9 مليون برميل.

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وعند تسوية تعاملات الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 0.85% بما يعادل 69 سنتًا عند 83.03 دولار للبرميل.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.15% أو 87 سنتًا إلى 77.91 دولار للبرميل.





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