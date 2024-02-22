معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 7 ملايين برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 7.17 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من فبراير الجاري.
وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين زادت بمقدار 415 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 2.9 مليون برميل.
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وعند تسوية تعاملات الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 0.85% بما يعادل 69 سنتًا عند 83.03 دولار للبرميل.
فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.15% أو 87 سنتًا إلى 77.91 دولار للبرميل.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107884884
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