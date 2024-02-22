10% ارتفاعا في أصول القطاع المصرفي الصيني بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات ارتفاع أرباح البنوك التجارية الصينية بنسبة 3.2% في عام 2023.

وأشارت الهيئة الوطنية للتنظيم إلى أن صافي أرباح المقرضين التجاريين بلغ 2.4 تريليون يوان (338 مليار دولار).

موضوعاتنمو أرباح رولز رويس بأكثر من الضعف في 2023 مبيعات دانون تتماشى مع التوقعات وتنمو 5% في الربع الرابع من 2023 ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات اقتصادية

وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمقرضين (باستثناء فروع البنوك الأجنبية) 15.06% بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 0.29 نقطة مئوية عن الربع الأسبق المنتهي في سبتمبر من نفس العام.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك التجارية 1.59% في نهاية الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض 0.02 نقطة مئوية عن نهاية سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي أصول الصناعة المصرفية في الصين وصل إلى 417.3 تريليون يوان بنهاية العام الماضي، بزيادة 9.9% على أساس سنوي.