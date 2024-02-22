10% ارتفاعا في أصول القطاع المصرفي الصيني بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات ارتفاع أرباح البنوك التجارية الصينية بنسبة 3.2% في عام 2023.
وأشارت الهيئة الوطنية للتنظيم إلى أن صافي أرباح المقرضين التجاريين بلغ 2.4 تريليون يوان (338 مليار دولار).
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وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمقرضين (باستثناء فروع البنوك الأجنبية) 15.06% بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 0.29 نقطة مئوية عن الربع الأسبق المنتهي في سبتمبر من نفس العام.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك التجارية 1.59% في نهاية الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض 0.02 نقطة مئوية عن نهاية سبتمبر الماضي.
وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي أصول الصناعة المصرفية في الصين وصل إلى 417.3 تريليون يوان بنهاية العام الماضي، بزيادة 9.9% على أساس سنوي.
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