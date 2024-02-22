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10% ارتفاعا في أصول القطاع المصرفي الصيني بنهاية 2023

2/22/2024 4:22:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات ارتفاع أرباح البنوك التجارية الصينية بنسبة 3.2% في عام 2023.

وأشارت الهيئة الوطنية للتنظيم إلى أن صافي أرباح المقرضين التجاريين بلغ 2.4 تريليون يوان (338 مليار دولار).

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وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمقرضين (باستثناء فروع البنوك الأجنبية) 15.06% بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 0.29 نقطة مئوية عن الربع الأسبق المنتهي في سبتمبر من نفس العام.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك التجارية 1.59% في نهاية الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض 0.02 نقطة مئوية عن نهاية سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي أصول الصناعة المصرفية في الصين وصل إلى 417.3 تريليون يوان بنهاية العام الماضي، بزيادة 9.9% على أساس سنوي.

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