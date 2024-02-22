ارتفاع أرباح إنفيديا بنسبة 770% مع نمو قوي لأعمال مراكز البيانات

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“إنفيديا” عن نتائج أعمال أقوى من المتوقع خلال الربع المالي الرابع، مع تبنيها أهدافًا مالية متفائلة، ما ساعد في دفع سهم صانعة الرقائق للارتفاع خلال تعاملات ما بعد الإغلاق.

وقالت الشركة في تقريرها المالي الصادر بعد إغلاق جلسة أمس الأربعاء، إنها سجلت أرباحًا معدلة تبلغ 5.15 دولار للسهم، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح“ريفينيتيف” البالغة 4.64 دولار للسهم.

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كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 265% على أساس سنوي، إلى 22.10 مليار دولار، وذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى 20.62 مليار دولار فقط، بدعم من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي القوية.

وبلغ صافي دخل الشركة 12.29 مليار دولار أو نحو 4.93 دولار للسهم، بزيادة نحو 770% من 1.41 مليار دولار أو 57 سنتًا للسهم المحققة في نفس الفترة قبل عام.

وتتوقع الشركة أن تحقق 24 مليار دولار من الإيرادات خلال الربع الجاري، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى ربحية سهم تبلغ 5 دولارات وإيرادات تصل إلى 22.17 مليار دولار.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 7.05% إلى 722.22 دولار، بعدما أنهى جلسة الأربعاء منخفضًا بنسبة 2.85%.

وزادت إيرادات أعمال مراكز البيانات بنسبة 409% إلى 18.40 مليار دولار، رغم تضررها من القيود الأمريكية على الصين، كما نمت مبيعات وحدة الألعاب بنسبة 56% إلى 2.87 مليار دولار.





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