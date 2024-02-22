ارتفاع أرباح إنفيديا بنسبة 770% مع نمو قوي لأعمال مراكز البيانات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة“إنفيديا” عن نتائج أعمال أقوى من المتوقع خلال الربع المالي الرابع، مع تبنيها أهدافًا مالية متفائلة، ما ساعد في دفع سهم صانعة الرقائق للارتفاع خلال تعاملات ما بعد الإغلاق.
وقالت الشركة في تقريرها المالي الصادر بعد إغلاق جلسة أمس الأربعاء، إنها سجلت أرباحًا معدلة تبلغ 5.15 دولار للسهم، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح“ريفينيتيف” البالغة 4.64 دولار للسهم.
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كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 265% على أساس سنوي، إلى 22.10 مليار دولار، وذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى 20.62 مليار دولار فقط، بدعم من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي القوية.
وبلغ صافي دخل الشركة 12.29 مليار دولار أو نحو 4.93 دولار للسهم، بزيادة نحو 770% من 1.41 مليار دولار أو 57 سنتًا للسهم المحققة في نفس الفترة قبل عام.
وتتوقع الشركة أن تحقق 24 مليار دولار من الإيرادات خلال الربع الجاري، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى ربحية سهم تبلغ 5 دولارات وإيرادات تصل إلى 22.17 مليار دولار.
وارتفع سهم الشركة بنسبة 7.05% إلى 722.22 دولار، بعدما أنهى جلسة الأربعاء منخفضًا بنسبة 2.85%.
وزادت إيرادات أعمال مراكز البيانات بنسبة 409% إلى 18.40 مليار دولار، رغم تضررها من القيود الأمريكية على الصين، كما نمت مبيعات وحدة الألعاب بنسبة 56% إلى 2.87 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107884882
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