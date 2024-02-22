تراجع نشاط التصنيع في اليابان لأدنى مستوى منذ أغسطس 2020

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع المقياس الرئيسي لنشاط التصنيع في اليابان إلى أضعف مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما أرسل إشارة تحذيرية إلى بنك اليابان الذي يفكر في التحول عن سياسته التحفيزية للغاية.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط قطاع التصنيع، الذي يصدره بنك“أو جيبون” (au Jibun)، إلى 47.2 نقطة في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2020، ويعد الشهر التاسع على التوالي الذي ظل فيه الرقم عند مستوى الركود دون 50 نقطة، بحسب ما ذكرته وكالة“إس أند بي جلوبال” اليوم الخميس. وانخفضت القراءة المركبة إلى 50.3 نقطة، كما انخفض نشاط الخدمات إلى 52.5 نقطة.

موضوعاتنمو أرباح رولز رويس بأكثر من الضعف في 2023 مبيعات دانون تتماشى مع التوقعات وتنمو 5% في الربع الرابع من 2023 ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات اقتصادية

تأتي أحدث علامات الضعف في قطاع الصناعة، بعد انزلاق الاقتصاد بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية عام 2023 بسبب ضعف الطلب المحلي، ومع اهتزاز آفاق الطلب الخارجي.

يراقب بنك اليابان كل المؤشرات الاقتصادية بحثاً عن أي إشارات تشير إلى أن الدورة الحميدة التي تربط مكاسب الأجور بارتفاع الأسعار بدأت تترسخ. وتجري الشركات حالياً مفاوضات بشأن زيادة الأجور للعام المالي المقبل مع ممثلي النقابات.

وقالت وكالة“إس أند بي جلوبال” إن الانخفاض الحاد في الطلبيات الجديدة أدى إلى تباطؤ نشاط الإنتاج بشكل حاد.





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