السبكي: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات خلال العامين المقبلين

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، مع ستيف لوتس نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، ووفد مجلس الأعمال الأمريكي المصري، سبل دعم الاستثمار الصحي.

وقال السبكي، إن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتتبنى استراتيجية لجلب الاستثمار الأجنبي في مجال الرعاية الصحية.

موضوعات“‎”EBRD وآخرون يستحوذون على حصة الحكومة في“تمويلي” بـ20.5 مليون دولار كيف تخطط“الشباب والرياضة” لرفع مساهمتها فى الناتج القومى إلى 3% عام 2030؟ مهلة شهرين من“المجتمعات العمرانية” لسداد المستحقات المتأخرة

وتابع: لدينا توجيهات بتقديم كافة التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه إلى أن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة خصبة للاستثمارات المضافة في محافظات منظومة التغطية الصحية الشاملة، وتتطلع لتعزيز عدة مرتكزات ضمن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وخلال اللقاء، استعرض السبكي الطفرة الصحية التي شهدها القطاع الصحي المصري، والخطة الطموحة للتحول الصحي المرحلي في مصر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، ومن المقرر تطبيقه في 5 محافظات أخرى خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن أبرز موضوعات التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والأمريكي، ستشمل أكاديمية لتدريب القوى البشرية وذلك بالشراكة مع مستثمرين أمريكيين، فضلًا عن دعم الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية للتنسيق مع الشركات الكبرى لدعم مفهوم ميكنة الصيدليات وتطويع التكنولوجيا في القطاع الصحي، وذلك بما ييسر وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين بأعلى معايير الجودة.

ومن جانبه، أكد لوتس نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، أنه سيتم وضع ملف التعاون في مجال الرعاية الصحية في مصر على أجندة الاولويات.

فيما أكد وفد مجلس الأعمال المصري الأمريكي، سعى المجلس خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا لزيادة استثماراتها في مصر، وذلك لما لمسوه من وضوح الرؤية المستقبلية لمصر في قطاع الرعاية الصحية.