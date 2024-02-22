السبكي: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات خلال العامين المقبلين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، مع ستيف لوتس نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، ووفد مجلس الأعمال الأمريكي المصري، سبل دعم الاستثمار الصحي.
وقال السبكي، إن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتتبنى استراتيجية لجلب الاستثمار الأجنبي في مجال الرعاية الصحية.
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وتابع: لدينا توجيهات بتقديم كافة التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونوه إلى أن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة خصبة للاستثمارات المضافة في محافظات منظومة التغطية الصحية الشاملة، وتتطلع لتعزيز عدة مرتكزات ضمن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
وخلال اللقاء، استعرض السبكي الطفرة الصحية التي شهدها القطاع الصحي المصري، والخطة الطموحة للتحول الصحي المرحلي في مصر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، ومن المقرر تطبيقه في 5 محافظات أخرى خلال العامين المقبلين.
وأوضح أن أبرز موضوعات التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والأمريكي، ستشمل أكاديمية لتدريب القوى البشرية وذلك بالشراكة مع مستثمرين أمريكيين، فضلًا عن دعم الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية للتنسيق مع الشركات الكبرى لدعم مفهوم ميكنة الصيدليات وتطويع التكنولوجيا في القطاع الصحي، وذلك بما ييسر وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين بأعلى معايير الجودة.
ومن جانبه، أكد لوتس نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، أنه سيتم وضع ملف التعاون في مجال الرعاية الصحية في مصر على أجندة الاولويات.
فيما أكد وفد مجلس الأعمال المصري الأمريكي، سعى المجلس خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا لزيادة استثماراتها في مصر، وذلك لما لمسوه من وضوح الرؤية المستقبلية لمصر في قطاع الرعاية الصحية.
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