ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات اقتصادية حول النشاطين الصناعي والخدمي في منطقة اليورو، بجانب القراءة النهائية لتضخم أسعار المستهلكين.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.92% إلى 495 نقطة.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.27% إلى 7683 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 1.21% إلى 17324 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 1.03% إلى 7892 نقطة.
وقال“روبرت هابيك” وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صحفي لعرض التقرير الاقتصادي للحكومة لعام 2024،أمس الأربعاء، إن التحدي الأكبر الذي يواجه أكبر اقتصاد أوروبي سوف يكون ضَعف النمو بسبب نقص القوى العاملة.
وأوضح أنه مع وجود نحو 700 ألف وظيفة شاغرة في الوقت الراهن، انخفضت إمكانات نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.7% من قرابة 2% في الثمانينيات، ومن المقرر أن تنخفض لأكثر من ذلك لتبلغ إلى 0.5% إذا فشلت البلاد في حل هذه المشكلة.
ويتوقع المستثمرون ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو إلى 47 نقطة من 46.6 نقطة في القراءة الشهرية المرتقبة، مع استقرار نظيره الخدمي عند 48.8 نقطة، على أن يستقر تضخم أسعار المستهلكين عند 2.8% في قراءة يناير النهائية.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107884878
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