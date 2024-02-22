ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات اقتصادية حول النشاطين الصناعي والخدمي في منطقة اليورو، بجانب القراءة النهائية لتضخم أسعار المستهلكين.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.92% إلى 495 نقطة.

موضوعاتنمو أرباح رولز رويس بأكثر من الضعف في 2023 مبيعات دانون تتماشى مع التوقعات وتنمو 5% في الربع الرابع من 2023 تراجع نشاط التصنيع في اليابان لأدنى مستوى منذ أغسطس 2020

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.27% إلى 7683 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 1.21% إلى 17324 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 1.03% إلى 7892 نقطة.

وقال“روبرت هابيك” وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صحفي لعرض التقرير الاقتصادي للحكومة لعام 2024،أمس الأربعاء، إن التحدي الأكبر الذي يواجه أكبر اقتصاد أوروبي سوف يكون ضَعف النمو بسبب نقص القوى العاملة.

وأوضح أنه مع وجود نحو 700 ألف وظيفة شاغرة في الوقت الراهن، انخفضت إمكانات نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.7% من قرابة 2% في الثمانينيات، ومن المقرر أن تنخفض لأكثر من ذلك لتبلغ إلى 0.5% إذا فشلت البلاد في حل هذه المشكلة.

ويتوقع المستثمرون ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو إلى 47 نقطة من 46.6 نقطة في القراءة الشهرية المرتقبة، مع استقرار نظيره الخدمي عند 48.8 نقطة، على أن يستقر تضخم أسعار المستهلكين عند 2.8% في قراءة يناير النهائية.





المصدر: