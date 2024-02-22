مبيعات دانون تتماشى مع التوقعات وتنمو 5% في الربع الرابع من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات“دانون” الفرنسية بما يتماشى مع التوقعات في الربع الأخير من عام 2023، في ظل نمو حجم الإنتاج رغم تباطؤ مبيعات وحدة منتجات الألبان.

وقالت“دانون” في تقريرها المالي الذي صدر أمس الأربعاء، إن مبيعات الربع الرابع ارتفعت بنسبة 5% رغم تسجيل أكبر وحداتها الإنتاجية -والتي تتخصص في منتجات الألبان والبدائل النباتية- أبطأ وتيرة للنمو الفصلي منذ عام 2022 مع تراجع التضخم.

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وأوضح التقرير أن هامش ربح“دانون” ارتفع بمقدار 140 نقطة أساس (1.4%) في عام 2024 بفضل زيادة كل من الأسعار وحجم المبيعات.

وأكدت“دانون” توجيهاتها متوسطة المدى بتحقيق نمو يتراوح بين 3% و5% في عام 2024 مع تحسن معتدل في الربحية.





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