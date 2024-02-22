مبيعات دانون تتماشى مع التوقعات وتنمو 5% في الربع الرابع من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات“دانون” الفرنسية بما يتماشى مع التوقعات في الربع الأخير من عام 2023، في ظل نمو حجم الإنتاج رغم تباطؤ مبيعات وحدة منتجات الألبان.
وقالت“دانون” في تقريرها المالي الذي صدر أمس الأربعاء، إن مبيعات الربع الرابع ارتفعت بنسبة 5% رغم تسجيل أكبر وحداتها الإنتاجية -والتي تتخصص في منتجات الألبان والبدائل النباتية- أبطأ وتيرة للنمو الفصلي منذ عام 2022 مع تراجع التضخم.
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وأوضح التقرير أن هامش ربح“دانون” ارتفع بمقدار 140 نقطة أساس (1.4%) في عام 2024 بفضل زيادة كل من الأسعار وحجم المبيعات.
وأكدت“دانون” توجيهاتها متوسطة المدى بتحقيق نمو يتراوح بين 3% و5% في عام 2024 مع تحسن معتدل في الربحية.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107884877
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