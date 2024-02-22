وزير النقل يجري مباحثات لدعم التعاون بين مصر ورواندا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث كامل الوزير، وزير النقل، مع جيمي جاسوري وزير البنية التحتية، وجان كريسوستوم وزير التجارة والصناعة بجمهورية رواندا، تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.
وأكد وزير النقل حرص مصر على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية، وعلى قيام وزارة النقل بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل للربط معها برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير كافة إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.
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وقال:“إننا مطالبون بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية بين دولنا، ويأتي في مقدمة ذلك العمل على دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية الهامة، ونرى في هذا الإطار أهمية العمل على إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الأفريقية خاصة في رواندا باعتبارها بوابة رئيسية لعدد من الدول الأفريقية المجاورة”.
وأضاف:“قمت بالأمس بزيارة ناجحة إلى تنزانيا، حيث تم التباحث في سبل تعزيز حركة التبادل التجاري باعتبار أن ميناء دار السلام يمثل أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق أفريقيا، وأهمية العمل على ربطه من خلال تسيير خط ملاحي منتظم مع أحد الموانئ المصرية (ميناء سفاجا)”.
وأشارالوزير، ان وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجـــافة والمناطق اللوجستية – النقل النهـري) خلال الفترة مـن 2014-2024 باستثمارات تصل لنحو 2 تريليون جنيه.
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