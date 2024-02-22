وزير النقل يجري مباحثات لدعم التعاون بين مصر ورواندا

MENAFN - Al-Borsa News) بحث كامل الوزير، وزير النقل، مع جيمي جاسوري وزير البنية التحتية، وجان كريسوستوم وزير التجارة والصناعة بجمهورية رواندا، تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل حرص مصر على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية، وعلى قيام وزارة النقل بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل للربط معها برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير كافة إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

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وقال:“إننا مطالبون بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية بين دولنا، ويأتي في مقدمة ذلك العمل على دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية الهامة، ونرى في هذا الإطار أهمية العمل على إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الأفريقية خاصة في رواندا باعتبارها بوابة رئيسية لعدد من الدول الأفريقية المجاورة”.

وأضاف:“قمت بالأمس بزيارة ناجحة إلى تنزانيا، حيث تم التباحث في سبل تعزيز حركة التبادل التجاري باعتبار أن ميناء دار السلام يمثل أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق أفريقيا، وأهمية العمل على ربطه من خلال تسيير خط ملاحي منتظم مع أحد الموانئ المصرية (ميناء سفاجا)”.

وأشارالوزير، ان وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجـــافة والمناطق اللوجستية – النقل النهـري) خلال الفترة مـن 2014-2024 باستثمارات تصل لنحو 2 تريليون جنيه.