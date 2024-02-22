النصر للأعمال المدنية تتحول لربح 13.9 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت شركة النصر للأعمال المدنية، إلى ربح 13.9 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 21.98 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 479.6 مليون جنيه، مقابل 180.5 مليون جنيه خلال 2022.
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ووقع تحالف مكون من شركة النصر للأعمال المدنية، وشركة DOTT SERVICSES LIMITED، على عقد مقاولة مع وزارة المياة والبيئة الأوغندية.
وأوضحت الشركة، أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال شبكات مياه بدولة أوغندا بقيمة 46.42 مليون يورو بنسبة 2% لصالح النصر للأعمال المدنية.
وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى عامان وشهر.
وكانت كشفت شركة النصر للأعمال المدنية، عن إسناد استكمال أعمال تنفيذ الجسر الترابي لمشروع إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة- القاهرة- الإسكندرية- العلمين- مطروح) بقيمة 348 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أنه بذلك تصبح القيمة الاجمالية للأعمال المسندة للشركة في المشروع نحو 560 مليون جنيه بدلا من 212 مليون جنيه.
وكانت قلصت شركة النصر للأعمال المدنية، من خسائرها بنسبة 53.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 10.1 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 21.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الاسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 188 مليون جنيه، مقابل 79.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة“النصر للأعمال المدنية”، على زيادة رأسمال الشركة المرخص له من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية 2022.
وأوضحت أنه سيتم توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة النصر للأعمال المدنية، بشأن زيادة رأس المال.
وتضمن تقرير افصاح النصر لأعمال المدنية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه.
وأوضحت أنه سيتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للشركة عن العام الماضي.
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