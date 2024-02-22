نمو أرباح رولز رويس بأكثر من الضعف في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نمت أرباح“رولز رويس” بأكثر من الضعف في عام 2023 بدعم من الطلب على محركات الطائرات، ومراكز البيانات، ومنتجاتها الدفاعية، الأمر الذي دفع المجموعة البريطانية لتوقع مزيد من النمو خلال العام الجاري.
وقالت“رولز رويس” في تقريرها المالي الذي صدر اليوم الخميس، إن أرباحها التشغيلية بلغت 1.6 مليار جنيه استرليني (ملياري دولار) في عام 2023 ارتفاعاً من 652 مليون جنيه استرليني في العام السابق، لتتجاوز توقعات المحللين عند 1.4 مليار جنيه استرليني.
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وعلى صعيد توقعات العام الجاري، أوضحت المجموعة أن الأرباح التشغيلية لعام 2024 قد تتراوح بين 1.7 مليار جنيه وملياري جنيه استرليني، بزيادة سنوية 6% على الأقل.
وذكر“توفان إرجينبيلجيك” الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان اليوم، أن إدارة“رولز رويس” تُطلق العنان للإمكانيات الكاملة للمجموعة لتصبح مؤسسة تنافسية متنامية ومرنة، وتتمتع بأداء عالٍ.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107884874
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