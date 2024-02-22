نمو أرباح رولز رويس بأكثر من الضعف في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) نمت أرباح“رولز رويس” بأكثر من الضعف في عام 2023 بدعم من الطلب على محركات الطائرات، ومراكز البيانات، ومنتجاتها الدفاعية، الأمر الذي دفع المجموعة البريطانية لتوقع مزيد من النمو خلال العام الجاري.

وقالت“رولز رويس” في تقريرها المالي الذي صدر اليوم الخميس، إن أرباحها التشغيلية بلغت 1.6 مليار جنيه استرليني (ملياري دولار) في عام 2023 ارتفاعاً من 652 مليون جنيه استرليني في العام السابق، لتتجاوز توقعات المحللين عند 1.4 مليار جنيه استرليني.

موضوعاتمبيعات دانون تتماشى مع التوقعات وتنمو 5% في الربع الرابع من 2023 ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات اقتصادية تراجع نشاط التصنيع في اليابان لأدنى مستوى منذ أغسطس 2020

وعلى صعيد توقعات العام الجاري، أوضحت المجموعة أن الأرباح التشغيلية لعام 2024 قد تتراوح بين 1.7 مليار جنيه وملياري جنيه استرليني، بزيادة سنوية 6% على الأقل.

وذكر“توفان إرجينبيلجيك” الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان اليوم، أن إدارة“رولز رويس” تُطلق العنان للإمكانيات الكاملة للمجموعة لتصبح مؤسسة تنافسية متنامية ومرنة، وتتمتع بأداء عالٍ.





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