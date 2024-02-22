بوغدانوف: كلما طال أمد عملية الجيش الإسرائيلي في غزة تقلصت فرصة إنقاذ الرهائن

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إنه كلما طال أمد القتال في قطاع غزة، ستتقلص فرص إنقاذ الرهائن الموجودين لدى عناصر حماس.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا: "للأسف، وبدعم من الأمريكيين، يواصل الجيش الإسرائيلي القتال. لذلك، فإن هذه الاتفاقات هي اقتراح لحل مشاكل مهمة للغاية، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن، بما يشمل المواطنون الروس. كلما طال أمد هذه المذبحة، ستتقلص فرصة إنقاذ الرهائن. نحن نحاول إنقاذهم أيضا، ونريد الاستمرار في ذلك. موسكو تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر لحل النزاع الفلسطيني. هناك، كما نعلم، خطط تفصيلية يقدمها الوسطاء: القطريون والمصريون، ونحن على تواصل معهم. بالطبع أعتقد أن هذا يستحق الدعم".

وشدد بوغدانوف، على أن عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح، ستسهم في اندلاع جولة جديدة من الصراع.

في وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بأن عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح بقطاع غزة قد تبدأ في منتصف أبريل بعد نهاية شهر رمضان.

وتابع بوغدانوف القول: "على قطعة صغيرة من الأرض في منطقة رفح، بالقرب من الحدود مع مصر، تجمع الآن أكثر من مليون ومئتين إلى ثلاثمائة ألف من الفلسطينيين. ماذا يجب عليهم أن يفعلوا إذا قام الإسرائيليون بقصف المنطقة والاستيلاء عليها؟ هناك عدد كبير من الأطفال والنساء".

ووفقا لنائب الوزير الروسي، يثير ذلك قلق الدول العربية الإسلامية، بما في ذلك مصر نفسها، التي تشعر بالقلق إزاء تطور الوضع في المنطقة.

وقال بوغدانوف: "في الواقع، إنهم قلقون للغاية بشأن احتمال تدفق هذا العدد الكبير من الأشخاص إلى أراضي دولة أجنبية. يجب أن يبقوا على أراضيهم: الفلسطينيون – يجب أن يبقوا في الأراضي الفلسطينية، في قطاع غزة".

وأشار بوغدانوف إلى أن زيارة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى روسيا، ليست مرتبطة بالاجتماع الفلسطيني المقرر عقده في موسكو في نهاية شهر فبراير. ونوه بأن هذه الزيارة غير متوقعة في الأيام المقبلة. وقال: "موسكو ستعود للتباحث مع الجانب الفلسطيني بشأن التوقيت المحتمل لزيارة عباس إلى روسيا بعد الانتخابات الرئاسية الروسية".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن موسكو تتوقع عقد اجتماع فلسطيني داخلي في المستقبل المنظور بمشاركة كافة الفصائل القيادية لتجاوز الانقسام الداخلي. وأكدت مصادر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لوكالة نوفوستي أنها تلقت دعوات للمشاركة في اجتماع فلسطيني في العاصمة الروسية في نهاية شهر فبراير.

وصرح بوغدانوف لوكالة نوفوستي، بأن ممثلين عن حماس وفتح سيشاركون في اللقاء الفلسطيني في موسكو في 29 فبراير.

قبل ذلك، أعلن سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني في موسكو. ووفقا للسفير، سيترأس عزام الأحمد وفد حركة فتح إلى الاجتماع.



