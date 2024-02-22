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تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

2/22/2024 4:19:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدّد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدات الخيام، وكفر كلا، ومارون الراس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الخيام، والجبين، وطير حرفا.

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