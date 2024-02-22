تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان
التاريخ
2/22/2024 4:19:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجدّد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدد من البلدات جنوب لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدات الخيام، وكفر كلا، ومارون الراس.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الخيام، والجبين، وطير حرفا.
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