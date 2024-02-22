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الإحصاء: انخفاض قيمة العجز التجاري بنسبة 43% خلال كانون الأول الماضي

2/22/2024 4:19:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، التي صدرت نتائجها اليوم الخميس، انخفاض قيمة العجز في ميزان المدفوعات الفلسطيني (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية) بنسبة 43% خلال شهر كانون الأول عام 2023، مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، مسجلا 326.6 مليون دولار أميركي.

وأوضح "الإحصاء"، إن الصادرات انخفضت خلال الشهر المرصود بنسبة 14% مقارنة بشهر كانون الأول عام 2022، إذ بلغت قيمتها 128.8 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات انخفضت إلى إسرائيل خلال شهر كانون الأول عام 2023 بنسبة 21% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 79% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الأول عام 2023، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 25% مقارنة بشهر كانون الأول عام 2022.

وانخفضت الواردات خلال شهر كانون الأول عام 2023 بنسبة 37% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 455.4 مليون دولار.

كما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الأول عام 2023 بنسبة 33% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، وشكلت الواردات من إسرائيل 62% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الأول من عام 2023، فيما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 42% مقارنة بشهر كانون الأول عام 2022.

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