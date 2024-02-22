سوق راس المال: لا يوجد لدينا جهات مرخصة لمزاولة نشاط الفوركس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- حذرت هيئة سوق رأس المال من التعامل مع المنصات أو التطبيقات الإلكترونية أو الأفراد والشركات أو الإعلانات الممولة أو حملات الترويج الدعائي المتعلقة بالتعامل مع سوق البورصات العالمية الأجنبية“الفوركس”.
وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن الهيئة لم تمنح أي شركة أو فرد أو منصة ترخيصا لممارسة تلك الأنشطة والتعاملات.
وأهابت الهيئة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية تجاوزات من أي أشخاص أو جهات تدعي ممارسة نشاط التعامل في البورصات والأسواق الأجنبية غير المرخصة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها وفقا لأحكام القوانين والتشريعات السارية في فلسطين.
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