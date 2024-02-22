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سوق راس المال: لا يوجد لدينا جهات مرخصة لمزاولة نشاط الفوركس

2/22/2024 4:19:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- حذرت هيئة سوق رأس المال من التعامل مع المنصات أو التطبيقات الإلكترونية أو الأفراد والشركات أو الإعلانات الممولة أو حملات الترويج الدعائي المتعلقة بالتعامل مع سوق البورصات العالمية الأجنبية“الفوركس”.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن الهيئة لم تمنح أي شركة أو فرد أو منصة ترخيصا لممارسة تلك الأنشطة والتعاملات.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية تجاوزات من أي أشخاص أو جهات تدعي ممارسة نشاط التعامل في البورصات والأسواق الأجنبية غير المرخصة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها وفقا لأحكام القوانين والتشريعات السارية في فلسطين.

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