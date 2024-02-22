هيئة الأسرى: شهادات اعتقال توثق جرائم الاحتلال لأسرى محتجزين في سجن عوفر

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-كشف تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس، عن عدد من شهادات الاعتقال لأسرى محتجزين في سجن عوفر، تعرضوا للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال، ولم يقدم له الادوية والعلاجات من الإصابات التي نتجت عن ذلك، ونورد هنا شهادات الاعتقال التي وثقها محامي الهيئة أحمد صيام، والذي زار السجن أمس الأربعاء.





الأسير مصطفى كسبة ( 23 عاما ) من مخيم قلنديا شمال القدس، معتقل منذ 25/أكتوبر الماضي، " اعتقلت من منزلي في المخيم بعد مداهمة بيتي، تعرضت للاعتداء والضرب على كافة انحاء جسدي، تم نقلي الى معسكر للجيش مشياً على الاقدام، وتعرضت للضرب والاعتداء مجدداً وأنا معصوب العينين ومكبل اليدين، و أوقعوني أكثر من مرة على الصخور أثناء المشي مما ادى الى اصابتي برضوض في كافة أنحاء جسدي، بعد ذلك تم نقلي الى مركز توقيف عتصيون وقام الجنود هناك بتكبيل يدي الى الخلف وضربي في ساحة المعتقل، وحولت للاعتقال الإداري".





الأسير إبراهيم سارة ( 21 عاماً ) من بلدة المزرعة الشرقية في محافظة رام الله والبيرة، معتقل منذ 3/ ديسمبر الماضي، " اعتقلت من منزلي بعد تفتيشه وتخريبه الساعة الرابعة والنصف فجراً، تعرضت للتنكيل والضرب، نقلت الى معسكر للجيش لعدة ساعات وبعد ذلك الى سجن عوفر، أعاني من بتر في أصبع يدي جراء انفجار جسم مشبوه، خضعت لعمليتين جراحيتين في مستشفى رام الله، كان وضعي مستقر، ولكن بعد اعتقالي أشعر بأوجاع وآلام جراء البرد، كما أنني بحاجة الى علاج ومتابعة طبية وادارة السجن تمتنع عن ذلك، ولا يقدم لأي أسير مريض علاج سوى بعض المسكنات، لا زلت موقوفاً وقدم بحقي لائحة اتهام ".





الأسير محمد المقيطي ( 22 عاماً )، من بلدة بيرزيت، معتقل منذ 7/ نوفمبر الماضي، اعتقلت من منزلي بعد اقتحامه وتخريبه، وتعرضت للضرب بأعقاب البنادق على كافة أنحاء جسدي، وسالت الدماء من رأسي، تم اقتيادي الى داخل حرم جامعة بيرزيت لساعتين، وبعدها الى معسكر بيت ايل، وهناك تم تقطيب رأسي

بقطبتين، ونقلت الى مركز توقيف عتصيون في سيارة عسكرية، حيث تم القائي على ارضية الجيب وضربي بالبساطير على راسي وظهري ومكثت هناك 3 ايام، ثم نقلت الى سجن عوفر وجولة أخرى من الضرب والتعذيب، حولت للاعتقال الإداري".

الأسير عز الدين عاصي ( 21 عاماً ) من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله والبيرة، معتقل منذ 23/ أكتوبر الماضي، " اعتقلت على حاجز بالقرب من بلدة بيت عور أثناء عودتي من العمل، باشر الجنود بالاعتداء علي بالضرب، نقلت الى سجن عوفر وتجدد الضرب من قبل الجنود على كافة أنحاء جسدي وهددوني بالقتل، و قاموا بتصويب بنادقهم على راسي، نقلت مجدداً الى مركز توقيف عتصيون ووجدت هناك نفس المعاملة وحولت للاعتقال الإداري ".





الاسير احمد حمامرة ( 28 عاماً ) من بلدة كفر عقب شمال القدس، معتقل منذ 13/ ديسمبر الماضي، " اعتقلت على ما يسمى حاجز الكونتينر، حيث قاموا بإنزالي من شاحنتي، اعتدوا علي بالضربونعتوني

بالارهاب، قاموا باعتقالي ونقلي الى مركز توقيف عتصيون، اعتدوا علي وأصبت بجروح في ظهري وصدري ورأسي، بعدها نقلت الى سجن عوفر واعتدت عليً ما تسمى وحدة الناحشون، ونتيجة ذلك أصبح الاسير يعاني من السمع في أذنه اليسرى، حولت للاعتقال الإداري ".



