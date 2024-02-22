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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز الحمرا في الأغوار

2/22/2024 4:19:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- شددت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية عند حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين عند الحاجز يقومون بشكل مستمر بإعاقة مركبات المواطنين وتفتيشها بشكل دقيق، والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصية، ما يتسبب بأزمة خانقة وإعاقة وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ومزارعهم، خصوصا في فترات الصباح، ما حدا بالكثيرين إلى عدم مواصلة طريقهم، والعودة إلى منازلهم.

ويشير السائق جعفر توفيق للوكالة الرسمية، إلى أن ما يحصل على الحاجز معاناة، وإذلال للمواطنين، خصوصا خلال الساعات ما بين الخامسة صباحا، حتى الثامنة، إذ يتعمد الجنود فرض تشديدات مضاعفة لإعاقة مرور المركبات في ساعات الذروة.

ويضيف، أنه خلال ساعات اليوم، يقوم الجنود بشكل مفاجئ بإغلاق الحاجز، دون أسباب، ما يخلق أزمات إضافية، ويعيق حركة المواطنين الذين ينتظرون عند الحاجز لساعات طويلة.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري عند مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

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