الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز الحمرا في الأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- شددت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية عند حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين عند الحاجز يقومون بشكل مستمر بإعاقة مركبات المواطنين وتفتيشها بشكل دقيق، والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصية، ما يتسبب بأزمة خانقة وإعاقة وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ومزارعهم، خصوصا في فترات الصباح، ما حدا بالكثيرين إلى عدم مواصلة طريقهم، والعودة إلى منازلهم.
ويشير السائق جعفر توفيق للوكالة الرسمية، إلى أن ما يحصل على الحاجز معاناة، وإذلال للمواطنين، خصوصا خلال الساعات ما بين الخامسة صباحا، حتى الثامنة، إذ يتعمد الجنود فرض تشديدات مضاعفة لإعاقة مرور المركبات في ساعات الذروة.
ويضيف، أنه خلال ساعات اليوم، يقوم الجنود بشكل مفاجئ بإغلاق الحاجز، دون أسباب، ما يخلق أزمات إضافية، ويعيق حركة المواطنين الذين ينتظرون عند الحاجز لساعات طويلة.
وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري عند مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.
ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.
MENAFN22022024000205011050ID1107884863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.