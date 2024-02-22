حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة حول معدلها العام

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام (العظمى نهارا في القدس المحتلة 16 درجة مئوية)، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



