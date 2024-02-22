حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة حول معدلها العام

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام (العظمى نهارا في القدس المحتلة 16 درجة مئوية)، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم غد الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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