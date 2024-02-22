السلطة الفلسطينية وحماس تنددان بتبني الكنيست رفض الاعتراف بدولة فلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- نددت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتبني البرلمان الإسرائيلي“الكنيست” بأغلبية ساحقة قرار الحكومة عدم الاعتراف بشكل أحادي الجانب بدولة فلسطينية، ردا على تزايد الدعوات الدولية لإحياء جهود التسوية على أساس حل الدولتين.

وفي بيان له أمس الأربعاء، قال حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو:“إن 99 من أصل 120 نائبا في الكنيست صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق”.

وأيدت أغلبية أحزاب المعارضة الإعلان، في حين عارضه أغلب النواب العرب ومنهم النائب أحمد الطيبي، الذي اعترض على خطاب نتنياهو خلال الجلسة، وقال“إن دولة فلسطينية ستقام رغم كل هذه القرارات”.

ورحب نتنياهو بالتصويت قائلا عبر منصة "إكس" إن "هذا التصويت التاريخي يؤكد تصميمنا الجماعي"، مضيفا "لن نكافئ الإرهاب باعتراف أحادي الجانب ردا على مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مثلما لن نقبل الحلول المفروضة".

في المقابل، قال رئيس المعارضة يائير لبيد: "لقد صوتت أنا وحزبي لصالح هذا الاقتراح لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية الجانب"، وأضاف موجها كلامه لنتنياهو "لكن كما نعلم أنا وأنت جيدا، لا يوجد شيء من هذا القبيل حقا. لقد اخترعت تهديدا غير موجود".

وفي بيان لها على منصة إكس، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التصويت "باطل وغير شرعي أو غير قانوني"، معتبرة إياه "إمعانا إسرائيليا رسميا في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام".

من جهتها، شجبت حركة“حماس” الإعلان، وقالت في بيان إن "تصويت ما يسمى كنيست الاحتلال الصهيوني هو استمرارٌ لنهج الكيان النازي المتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، واستخفاف بالمجتمع الدولي وبالقرارات الأممية التي تؤكد على حقوقه الوطنية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

واعتبر البيان أن "التصويت يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لرفض إملاءات الاحتلال الصهيوني، وقراراته الباطلة في أصلها، وهي قرارات تهدف لطمس القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في حرب الإبادة التي تتم برعاية ودعم من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمتنع الولايات المتحدة عن دعوة“إسرائيل” إلى وقف إطلاق النار، وتواصل مدّها بآلاف الأطنان من الأسلحة عبر جسر جوي، لكنها تشير في الوقت نفسه ومعها دول أوروبية إلى التفكير في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من أجل إحياء مسار التسوية.

ومنحت الأمم المتحدة فلسطين وضع مراقب عام 2012، ومن بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، اعترفت 139 دولة حتى الآن بفلسطين دولة مستقلة.



