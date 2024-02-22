برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الرفيق المثالي في السفر

يمكن للعملاء إدارة بطاقاتهم أثناء السفر.. كما يمكنهم اختيار البطاقات التي يرغبون في استخدامها

يحرص بنك الكويت الوطني بصفة مستمرة على إثراء الخدمات الرقمية التي يوفرها للعملاء باستخدام برنامج خدمة «الوطني» عبر الموبايل من خلال إضافة مميزات وتحسينات جديدة إلى البرنامج يتم تصميمها بعناية لتتوافق مع تطلعات عملائه وتمكنهم من إدارة حساباتهم وإجراء مزيد من المعاملات، خاصة في مواسم العطلات الرسمية والسفر بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان.ويمكن للعملاء إدارة بطاقاتهم (الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع) أثناء السفر، كما يمكنهم اختيار البطاقات التي يرغبون في استخدامها أثناء تواجدهم بالخارج.وتوفر الخدمة للعملاء إمكانية الإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة في خطوة واحدة باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل، ليتم إصدار بطاقة بديلة تلقائيا بمجرد الإبلاغ عن البطاقة المفقودة أو المسروقة.كما تسمح الخدمة للعملاء بحظر بطاقاتهم بشكل مؤقت وإلغاء حظرها باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل بخطوات بسيطة من أي مكان وفي أي وقت بكل أمان وسهولة.أيضا، أصبحت الحوالات أكثر سهولة الآن دون الحاجة إلى كلمة مرور لمرة واحدة (OTP)، حيث يمكن للعميل بدلا من ذلك المصادقة باستخدام كلمة المرور أو التقنيات البيومترية مثل بصمة الوجه. ويمكن للعملاء الاستفادة من خدمة FlexiPay عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل التي تتيح لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة سداد قيمة مشترياتهم على أقساط بدون فوائد عند التسوق عبر الإنترنت أو في المتاجر داخل الكويت وخارجها.ويوفر البرنامج خدمة الوطني للدفع السريع المحسنة التي تتيح للعملاء إرسال الروابط واستلام الأموال في أي وقت وفي أي يوم حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، واختيار الطريقة المفضلة لمشاركة الرابطويتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء الحصول على «إيصال الحوالة» بعد إنهاء التحويلات، على مدار الساعة، كما يمكنهم الرجوع إلى كشف الحساب والانتقال إلى معاملة التحويل.هذا، ويستطيع العميل إدارة أجهزته المسجلة في خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال البرنامج، بحيث يمكنه إضافة جهاز أو إلغاءه عبر البرنامج نفسه بكل سهولة، ولسلامة وأمان العميل، يحرص بنك الكويت الوطني على تحديد عدد الأجهزة المسموحة للتسجيل في الخدمة.بالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك مؤخرا خدمات يمكن للمستخدمين الاستفادة منها وقام بتحسين بعضها لتسهيل إجراء المعاملات منها إمكانية التقدم بطلب للحصول على بطاقات أو قروض أو زيادة حد البطاقة الائتمانية قبل السفر، وعرض المبالغ المحتجزة لكل من البطاقات الائتمانية والحسابات، بالإضافة إلى الخدمات المتوافرة الحالية مثل إمكانية معرفة أسعار صرف العملات، وزيادة أو تعديل حدود التحويلات الشهرية وتسديد الدفعات للفواتير.وبهذه المناسبة، قال مدير العمليات المصرفية عبر الموبايل بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد الدخيل: «يوفر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تجربة مصرفية شاملة تستهدف تمكين العملاء رقميا وتزويدهم أحدث الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا».وأضاف الدخيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل استحق لقب الرفيق المصرفي لعملاء الوطني كما يعد أبرز قنوات البنك الرقمية، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من المعاملات المصرفية حيث تجاوز عدد مستخدميه 600 ألف عميل مسجل وتم إجراء أكثر من 68 مليون معاملة من خلال البرنامج في العام 2023.وأكد الدخيل أنه خلال 2023 تمت إضافة أكثر 50 ميزة جديدة وخدمة ومجموعة من التحسينات لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل جعلته يوفر تجربة مصرفية جديدة أكثر خصوصية شاملة التصميم الذكي الجديد الأقرب لتطلعات العملاء وتجربة تضم مجموعة من المميزات التي تزيد سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية بضغطة زر واحدة.ويهدف بنك الكويت الوطني من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفة، ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت، فضلا عن تقديم طلب كشف حساب وتحديث البيانات كما يوفر أرقام هواتف مجانية للتواصل مع عملائه خلال سفرهم إلى خارج الكويت، وذلك لمساعدتهم والرد على استفساراتهم المصرفية.ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوفر حاليا على متجر أبل Apple Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.