وياي يطلق جيل أول بطاقة بنكية من نوعها للأطفال

الدويسان: بطاقة تجربة رقمية مبتكرة بمزايا وخدمات مصممة لكل من الأطفال والآباء

أطلق بنك «وياي» أول بنك رقمي في الكويت بطاقة «جيل» الجديدة، والتي تعد ابتكارا رائدا تم تصميمه لخلق تجربة بنكية للأطفال من سن الثامنة إلى الرابعة عشرة من خلال تطبيق بنك «وياي»، حيث يبدأ الأطفال مع بطاقة «جيل» رحلة تمكين مالي مدعومة بمزايا وخدمات رقمية مصممة لكل من الأطفال والآباء.ويتمتع الآباء بالتحكم والأمان الفائقين من خلال القدرة على تجميد وتفعيل البطاقة أو استخدامها وتحديد قيودها بخطوات بسيطة في التطبيق، بالإضافة للأهمية الكبيرة للسلامة من خلال تصميمها الخالي من الأرقام لتعزيز الأمان في كل عملية، حيث تمثل بطاقة «جيل» الأداة المثالية لتقديم الأطفال إلى عالم المال بطريقة آمنة وتحت إشراف الأبوين، فمن خلال خطوات بسيطة وسهلة عبر التطبيق يمكن للآباء إنشاء حساب «جيل» وطلب البطاقة لأطفالهم، مما يضمن تجربة سلسة من البداية، ويمكن للأبوين التحكم بالحساب والبطاقة ومتابعة جميع المعاملات وسلوكيات الطفل في الإنفاق والادخار.وتجسد بطاقة «جيل» البساطة للأطفال، وتسهم في بناء حس المسؤولية ومفاهيم الثقافة المالية منذ سن مبكرة، حيث سيتاح للأطفال الصغار التمتع ببطاقة بنكية يتم إصدارها باسمهم، ما يمكنهم من استخدامها والتحكم في أموالهم بفضل واجهة تطبيق سلسة وسهلة الاستخدام، كما يمكنهم استخدام المحافظ الإلكترونية مثل Apple Pay.وتتميز بطاقة «جيل» بأنها مخصصة لكل طفل حسب اختياره من الألوان المتوفرة وهي: الأصفر والوردي والأزرق، مما يتيح للأطفال التعبير عن شخصيتهم من خلال اللون الذي يفضلونه، ويعزز الشعور بالملكية للبطاقة والفخر بالقدرة على اتخاذ قراراتهم المالية.وقد ذكرت آمال الدويسان نائب رئيس بنك وياي من بنك الكويت الوطني خلال حفل إطلاق البطاقة: نفخر في بنك وياي بإطلاق البطاقة الأولى من نوعها في الكويت للأطفال بعمر من 8 سنوات إلى 14 سنة، وتعتبر «جيل» تجربة رقمية مبتكرة ومصممة خصيصا لهذه الشريحة في المجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك الأبوين في المتابعة والتوجيه من خلال التطبيق، كما أنها البطاقة الأولى لهذه الفئة العمرية والتي يتم توفيرها لهم من دون بيانات أو تفاصيل بنكية وذلك لتوفير أكبر قدر من الأمان والاطمئنان للأبوين للأطفال. تجدر الإشارة إلى أن بنك وياي أحدث نقلة نوعية في التجربة البنكية لمختلف شرائح المجتمع في الكويت من خلال تقديم حلول تمكن الأفراد من جميع الأعمار من تحقيق الاستقلالية المالية، كما أنه من خلال التكنولوجيا الحديثة والتفاني في التصميم المتمحور حول المستخدم، يستمر «وياي» في تشكيل مستقبل البنوك في الكويت والمنطقة.ومنذ إنشائه عام 2021 كأول بنك رقمي في الكويت، يحمل «وياي» مفهوما يتصور المستقبل، فهو يجمع بين التكنولوجيا وتصميم أكثر عصرية لخلق تجربة مصرفية سلسة وشاملة والعمل باستمرار على تطوير منتجات وخدمات جديدة لتلبية احتياجات عملائه.ومنذ الإطلاق، شهد البنك إقبالا كبيرا من الآباء على فتح حسابات جديدة، حيث يمكن فتح حساب مصرفي خلال دقائق معدودة دون الحاجة لأية أوراق، كما حاز على عدة جوائز ومنها جائزة أفضل الابتكارات المالية في مجال تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف على مستوى العالم، وذلك ضمن الجوائز السنوية لأفضل ابتكارات القطاع المالي للعام 2022.