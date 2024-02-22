هونشي الغانم تفتتح معرضها الجديد في الشويخ

عدنان عيدان: افتتاح المعرض الجديد خطوة مهمة في إستراتيجيتنا لتقديم أحدث ما في عالم السيارات الفاخرة لعملائنا في الكويت



أعلنت هونشي الغانم، إحدى شركات مجموعة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، عن افتتاح معرضها الرسمي في منطقة الشويخ. ويمثل افتتاح هذا المعرض الفخم نقطة تحول بارزة في رحلة علامة هونشي الغانم، التي تعتبر رمزا للرقي والابتكار في صناعة السيارات.

هذا الحدث يعكس بوضوح التزام العلامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مجموعة صناعات الغانم، بتراث الشركة الغني الذي يمتد لأكثر من ستين عام في دفع عجلة الابتكار وتقديم الأفضل، مساهمة بذلك في تعزيز مكانة السيارات الفاخرة بالسوق الكويتي.

وتواصل هونشي الغانم، كإحدى شركات صناعات الغانم التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد والصناعة بالكويت، تأكيد دورها كمعيار للجودة ومحط ثقة.

ومن خلال تعاونها مع العلامة البارزة في عالم صناعة السيارات الفاخرة هونشي، تأكد الشركة التزامها بإثراء سوق السيارات الكويتي بالابتكارات العالمية وأرقى ما في قطاع السيارات إلى السوق الكويتي، معززة بذلك موقعها الريادي في تلبية تطلعات عملائها بما يواكب أحدث التوجهات العالمية.

وفي تصريح له بمناسبة الافتتاح، قال عدنان عيدان المدير العام لهونشي الغانم: افتتاح معرض هونشي الغانم يمثل خطوة مهمة في استراتيجيتنا لتقديم أحدث ما في عالم السيارات الفاخرة لعملائنا في الكويت. هذا المعرض ليس فقط عرضا لمنتجاتنا، بل هو تأكيد على التزامنا بالابتكار والجودة.

نحن نسعى لتوفير تجربة شاملة ومتميزة لعملائنا، ونؤمن بأن هذا المعرض سيكون منصة لهم لاكتشاف أحدث التقنيات والتصاميم التي نقدمها.

وفي المعرض المجدد بكل فخامة، يمكن للزوار الاطلاع على مجموعة مختارة بعناية من السيارات الفاخرة التي تعبر عن روح هونشي الغانم:

- E-HS9 الكهربائية بالكامل: يبرز هذا الطراز كتحفة فنية تجمع بين الأداء العالي والاستدامة، مع مساحة داخلية رحبة ومدى قيادة يتجاوز التوقعات، موفرا لمحبي السيارات الفاخرة تجربة قيادة متفردة.

- هونشي H9 الأناقة المتحركة: تجسد H9 الفخامة بكل معنى الكلمة، بتصميمها المتقن وتقنياتها المتطورة التي تضع الراحة والأمان في أعلى الأولويات.

- هونشي Ousado القوة الجذابة: تعكس Ousado شخصية جريئة مع مقصورة داخلية تمتاز بالرفاهية والتكنولوجيا المتقدمة، مقدمة أداء يليق بمحبي السيارات العملية والأنيقة.

- هونشي HS5 التصميم الرياضي الأنيق: توفر HS5 توازنا مثاليا بين الأداء والفخامة، مع محرك قوي ومقصورة داخلية مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان.

- هونشي HS7 الفخامة بلا حدود: تعد HS7 تجسيدا للقوة والفخامة، بتصميمها الفريد وميزاتها التقنية الرائدة التي تضمن تجربة قيادة لا مثيل لها.

وتدعو هونشي الغانم المهتمين بالسيارات لزيارة المعرض الجديد لاستكشاف ما توفره العلامة التجارية من تجارب فريدة تمزج بين الرقي، الابتكار، والاستدامة.

كل طراز معروض يعبر عن التزام هونشي بالجودة والتفوق، معززا بخدمة استثنائية ترتقي بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة.