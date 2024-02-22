الخليج يفتتح أول فرع صديق للبيئة في مدينة صباح الأحمد السكنية



فواز الخالد: نثمّن جهود بنك الخليج في تعزيز حضوره والوصول بخدماته إلى المزيد من العملاء محمد القطان: جميع الفروع الجديدة تستهدف توفير تجربة أكثر تميزاً تعتمد مفهوم الخدمة الذاتية

في إطار جهوده المستمرة لترسيخ مبادئ الاستدامة، افتتح بنك الخليج أمس أول فروعه الصديقة للبيئة في منطقة صباح الأحمد السكنية، والذي يعد أول فرع مستقل بالهوية الجديدة للبنك، بحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح والرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد مندني ومدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في البنك.وخلال مشاركته في افتتاح فرع بنك الخليج الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، أشاد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح بالمستوى المتميز للقطاع المصرفي الكويتي، والحرص على افتتاح فروع جديدة في كل مناطق دولة الكويت إجمالا وعلى أرض محافظة الاحمدي على وجه التحديد، مما يعزز منظومة الخدمات المصرفية والمالية في المحافظات، خاصة المناطق السكنية الجديدة ويسهم في التيسير على سكانها وتوفير المزيد من الجهد والمشقة.وثمن المحافظ جهود بنك الخليج لتعزيز حضوره والوصول بخدماته إلى المزيد من العملاء في كل مناطق الكويت خاصة محافظة الأحمدي، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الفروع ومختلف البنوك المحلية والدولية على ارض محافظة الاحمدي ذات الخصوصية والمقومات الاقتصادية والتجارية والسياحية المعروفة، وبحكم المساحة الكبيرة والكثافة السكانية والمدن الجديدة التي تضمها.من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان: سعداء بافتتاح أول فرع صديق للبيئة كليا، تمهيدا لتحويل شبكة فروعنا إلى صديقة للبيئة، وتصميمها وفقا للهوية الجديدة للفروع، بناء على خطة وجدول زمني جار تنفيذهما، تماشيا مع دورنا الرائد في ترسيخ مبادئ الاستدامة ومساهماتنا الفاعلة في التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وذلك انطلاقا من استراتيجية 2025 ورؤية الكويت 2035.وأشار إلى أن فرع صباح الأحمد السكنية يعد باكورة فروعنا المستقلة الصديق للبيئة والمصمم وفقا للهوية الجديدة للفروع، لافتا إلى أن فرع الفنار كان باكورة فروع البنك بالمجمعات التجارية في حلتها الجديدة ذات الألوان التي توفر تجربة مميزة لعملائنا.ولفت إلى أن الفروع الجديدة والمعاد تحديثها تعتمد مفهوم الخدمة الذاتية، إذ يستطيع العميل إنجاز أغلب معاملاته بنفسه، سواء من خلال المنطقة المخصصة للخدمة الذاتية أو عبر أجهزة الصراف الآلي ATM وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM، المتاحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع.وأضاف: نعمل في بنك الخليج من خلال استراتيجية واضحة تستهدف جعل تجربة العميل المميزة أكثر تميزا، سواء من خلال تطبيق البنك على الموبايل الذي يعد الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، أو من خلال زيارة الفروع وعبر أجهزة الصراف الآلي، فضلا عن تحديث مركز خدمة العملاء، ونظام الرد الصوتي التفاعلي.وأكد حرص بنك الخليج على توفير الخدمات المصرفية المميزة للعملاء على مدار 24 ساعة، بمختلف الطرق والوسائل، من خلال الموقع الالكتروني، وتطبيق الخليج على «الموبايل»، ومركز الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الفروع المنتشرة في مختلف المناطق.وتابع: إلى جانب كون الفرع الجديد صديقا للبيئة كليا، ويتميز بالتصميم العصري والخدمات المصرفية السريعة والمتطورة، حيث حرصنا على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا اللازمة لخدمة عملائنا، بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التي تشهدها الخدمات المصرفية عالميا.وأضاف: يتسم فرع صباح الأحمد السكنية بتصميم مميز يوفر المزيد من الراحة والسهولة والسرعة للعملاء إلى جانب كونه فرعا مستداما وصديقا للبيئة كليا، بما يتوافق مع معايير المباني الخضراء، التي تستهدف تقليص استهلاك الكهرباء والاعتماد على الألواح الشمسية كأحد مصادر الطاقة والاعتماد على أجهزة استشعار لتقليص استهلاك الكهرباء إلى جانب توفير وحدة لشحن السيارات الكهربائية.واختتم القطان تصريحاته بالقول: حرصنا عند تصميم الفرع على توفير سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مصاعد تسهل الوصول إلى كل الطوابق وغرفة صناديق الأمانات التي يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة.