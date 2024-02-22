هيثم الغيص إشادة الفيدرالي بتقارير وتوقعات أوپيك مصدر فخر واعتزاز

MENAFN - Al-Anbaa) أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) هيثم الغيص أهمية التقرير الصادر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أشاد فيه بمنظمة «أوپيك» وجودة أبحاثها والجهود التي تبذلها في تعزيز دقة ووضوح رسائلها وجميع الأدوات التي تستخدمها في التواصل مع الآخرين.وأعرب الغيص، في لقاء مع «كونا» خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (ايجبس 2024)، عن اعتزازه بكونه أمينا عاما لمنظمة «أوپيك» أن يصدر جهاز عالمي مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إشادة بتوقعات المنظمة وتقاريرها، وليست فقط في التوقعات والتقارير الفنية وانما في رسائل المنظمة إلى الأسواق وطرق التواصل وارسال الرسائل التي تطمئن السوق وتعطي وضوحا في التوجهات.

وأضاف أن كل هذه الأمور تسهم في اعادة الأمور إلى نصابها في اسواق النفط والعرض والطلب وهذا شيء مهم، موضحا أن منظمة «أوپيك» تنشد استقرار اسواق النفط العالمية ولا تستهدف أي أسعار، مشيرا إلى أن أسعار النفط يحددها السوق العالمي، والهدف الأسمى لمنظمة «أوپيك» هو موازنة العرض بالطلب مما يسهم في استقرار الأسواق ونمو في الاستثمارات.

وأعرب الغيص عن سعادته بهذا التقرير، معتبرا أن هذه الاشادة ليست لشخصه فقط وانما لكل العاملين بمنظمة «أوپيك»، لاسيما في مجال البحوث الذين يعملون بلا كلل لإصدار التقارير الشهرية والاسبوعية والسنوية التي تعطي نظرة ابعد إلى آفاق ابعد حتى عام 2045.

وأضاف «مستمرون في رسالتنا بأن العالم سيحتاج إلى جميع مصادر الطاقة مع الحفاظ على البيئة وضرورة الاستثمار في التكنولوجيا التي تسهم في خفض الانبعاثات، وأن كل دول «أوپيك» تستثمر بشكل كبير في هذه التكنولوجيا».

ودعا الغيص إلى ضرورة استخدام جميع مصادر الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط وذلك بسبب النمو الاقتصادي العالمي والزيادة السكانية، مضيفا «رسالتنا في منظمة «أوپيك» هي تشجيع الدول على استخدام جميع انواع الطاقة وليس استخدام مصدر واحد فقط بسبب النمو الاقتصادي العالمي والزيادة السكانية».

وقال إنه سيكون هناك نمو في الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مصر من الدول السباقة في تطوير الطاقة المتجددة وفي صناعة الغاز ومن أكبر المنتجين خاصة بعد الاكتشافات الجديدة في السنوات الاخيرة.

ولفت إلى أن مصر من أكبر الدول المنتجة للنفط في البحر الأبيض المتوسط ولدينا توافق مع مسؤولي وزارة الطاقة بها بأنه يجب الاعتماد على جميع مصادر الطاقة لا مصدر طاقة وحيد أو أوحد وذلك بسبب الزيادة السكانية.

وأشار إلى احصائية تتوقع أنه بحلول عام 2030 ستحدث هجرة من المناطق النائية إلى المدن وسيتم انشاء مدن جديدة بالعالم متوقعا أن حجم هذه الحركة سيكون بحدود 600 مليون نسمة عالميا، ودلل على ذلك بأن القاهرة وحدها بها 23 مليون نسمة وان العالم سيحتاج إلى انشاء 26 قاهرة جديدة، متسائلا عما اذا كان العالم سيتمكن من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح وحدها.

وأشار الغيص إلى ما تقوم به دول منظمة «أوپيك» ومن بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكثير من الدول الأخرى، كاشفا عن أن «تلك الدول المنتجة للنفط لم تصبح معتمدة فقط على النفط وحده وهذا شيء نفخر به في منظمة أوپيك وندفع باتجاهه».

ودعا إلى ضرورة المحافظة على استدامة البيئة وأن هذا الأمر ننشده سواء دول منتجة للنفط والغاز او دول غير منتجة، مؤكدا أهمية مشاركة منظمة «أوپيك» في هذا المؤتمر للاستماع إلى الآراء التي تسهم في تحقيق التوازن في السوق العالمي. وردا على سؤال حول التعاون ما بين «أوپيك» و«أوپيك+»، قال الغيص إن هذا التعاون مميز وأنه منذ عام 2017 تم توقيع «اتفاق أوپيك+»، مشيرا إلى أن اسمه الاصلي اعلان التعاون المشترك لكن الجهات الاعلامية تبنت اسم «أوپيك+».

وأوضح أن «أوپيك+» ترمز إلى 10 دول ليست أعضاء في منظمة «أوپيك»، مشيرا إلى التعاون بين «أوپيك» و«أوپيك+» في الحفاظ على استقرار اسواق النفط من خلال المشاركة في الاجتماعات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز استقرار اسواق النفط.

وتابع الغيص «بشكل اجمالي عدد هذه الدول يقدر بـ 22 دولة من بينها 12 دولة من منظمة «أوپيك» و10 دول من خارج «أوپيك» التي تنتج ما يقدر بحوالي من 40 إلى 45% من انتاج النفط العالمي».وأشار إلى أهمية هذا التعاون لاسيما خلال ازمة «كوفيد-19» عام 2020 وانخفاض الطلب العالمي على النفط بحدود 30 مليون برميل يوميا حوالي 30%، وتدخل «أوپيك+» آنذاك باجتماعات ماراثونية حتى تم التوصل إلى اتفاق تاريخي بتخفيض الانتاج بحدود 10 ملايين برميل يوميا.وأوضح أن هذا التدخل من قبل «أوپيك+» ساهم في اعادة التوازن بين العرض والطلب، فتم خلال فترة تدريجية استعادة اسواق النفط لاستقرارها وتوازنها، مضيفا ان هذا الامر مهم للدول المنتجة والدول المستهلكة، وان استقرار الاسواق يسهم في اسعار معقولة للدول المستهلكة ويصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.