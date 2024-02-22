كيبك تفتتح المقر الإداري الجديد في الأحمدي

المبنى يتسع لنحو 550 عاملاً و450 سيارة في المواقف المظللة



احتفلت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أمس بافتتاح المقر الإداري الجديد للشركة في مدينة الأحمدي، تحت رعاية وحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود وبحضور ممثلي الشركات النفطية التابعة إلى جانب مسؤولين في كيبك.

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة كيبك وليد البدر كلمة خلال الحفل، بارك فيها هذا الإنجاز الذي يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة منذ عام 2017 بإنشاء مقر إداري مستقل مريح وعصري يراعي جميع اشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، يليق بمكانة الشركة وما تشهده من تطورات متلاحقة، وذلك من أجل توفير بيئة ملائمة لأداء عملها ويستوعب النمو الكبير في أعداد الكوادر البشرية، مما يعكس شعار «جعل المزيد ممكنا».

وبين البدر حجم معاناة العاملين لمدة خمس سنوات وذلك خلال تواجدهم في مكاتب مستأجرة في منطقة السالمية، حيث تفرقوا بين الطوابق مما سبب صعوبة التواصل بين العاملين فضلا عن أزمة توفر مواقف سيارات كافية لجميع العاملين نظرا للازدحام الكثيف الذي تشهده منطقة السالمية، وأن السبب الأهم الذي دفع الشركة إلى إنشاء المقر الدائم هو رغبتها في توفير التكلفة الايجارية العالية التي تقع على عاتق كيبك سنويا والتي بلغت مليونا ومائة ألف دينار سنويا تقريبا، وهو ما يتماشى مع توجهات مؤسسة البترول الكويتية فيما يخص تقليل النفقات التشغيلية.

وأوضح البدر أن المقر الجديد يتميز بتصميم موفر للطاقة وصديق للبيئة، يجمع معظم عاملي الشركة وقيادييها تحت سقف واحد، حيث يتسع لما يقارب 550 عاملا، و450 سيارة في مواقف سيارات مظللة مع الحرص على إضافة المساحات الخضراء الشاسعة وإمكانية التوسع مستقبلا.

وفي ختام الحفل، توجه بالثناء والشكر إلى فريق البناء والفرق المعاونة التي عملت بإخلاص كبير وشغف مشهود لإنجاز هذا المبنى خلال وقت قياسي، بلغ عاما واحدا، برئاسة عبدالله فهاد العجمي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية.