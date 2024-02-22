Thursday, 22 February 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يعيد افتتاح فرع الجابرية بحلته الجديدة

2/22/2024 4:07:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل البنك الأهلي الكويتي بإعادة افتتاح فرع الجابرية بعد أن تم تجديده وتصميمه بالكامل، بشكل يعكس التزامه براحة عملائه وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة وحديثة وفق أحدث التقنيات في الصناعة المصرفية.
وأقيم حفل افتتاح الفرع الجديد بحضور عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة، ولؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي- الكويت، وجهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، وأعضاء من الإدارة التنفيذية للبنك، بالإضافة إلى موظفي الفرع.
وتعكس هذه الخطوة التزام البنك الأهلي الكويتي بالحداثة والتصاميم التي تركز على خدمة العملاء داخل فروعه. وبهذه المناسبة، أعرب مقامس عن فخره قائلا: يعكس فرع الجابرية التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية استثنائية، ونحن على ثقة بأن تقديم التكنولوجيا الأحدث في الصناعة المصرفية سيلبي احتياجات عملائنا.
وأضاف: افتتاح هذا الفرع بعد تجديده بالكامل يتماشى مع سعينا لتوفير خدمات مصرفية يسهل الوصول إليها وتتكامل مع التطور في القطاع المصرفي، ونحن على ثقة بالتزام البنك الأهلي الكويتي بتوفير الراحة والتميز لخدمة جميع العملاء في معاملاتهم المصرفية.
كما خصص البنك أيضا قاعة مصرفية في فرع الجابرية الجديد لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، حرصا منه على منح هذه الفئة أعلى درجات الخصوصية وتلبية جميع احتياجاتهم وفق أعلى مستويات التميز في القطاع المصرفي.
من ناحيتها، عبرت جهير معرفي عن سعادتها بافتتاح فرع الجابرية الجديد، وصرحت: التصميم والتكامل التكنولوجي في فرعنا الجديد يظهر تفانينا في خدمة عملائنا في بيئة مريحة وتواكب أحدث التقنيات المصرفية، ويسعدنا أن نواصل تقديم خدمة استثنائية ومتميزة بما يواكب التغير المستمر في احتياجاتهم.
ويلعب تجديد فرع الجابرية دورا مهما في تعزيز تجربة البنك الأهلي الكويتي المصرفية، حيث يساهم التصميم العصري والمريح في توفير تجربة متميزة للعملاء، مما يجعل المعاملات المصرفية أكثر سهولة وعصرية وتوفر الوقت والجهد وبالتالي تسهم في زيادة الثقة وتعزيز ولاء العملاء من جميع الفئات.
ومن خلال إنشاء مساحة جذابة للعملاء، أعرب البنك الأهلي الكويتي عن رغبته في تعزيز الولاء لعلامته التجارية، وزيادة الثقة، وجعل الخدمات المصرفية لديه أكثر سهولة لجميع فئات العملاء.
ويعد دمج التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في الفرع الجديد خطوة إستراتيجية لتعزيز الراحة والكفاءة في خدمات البنك، الذي يتيح خيارات بسيطة وسهلة من خلال شاشات العرض التفاعلية وخيارات الخدمة الذاتية، مما يقلل أوقات الانتظار ويوفر المرونة لإدارة المعاملات المصرفية بشكل مستقل.
ويعكس افتتاح الفرع سعي البنك الأهلي الكويتي المستمر لترسيخ علامته التجارية، بشكل يعزز التزامه بتطوير التجارب المصرفية للعملاء في جميع أنحاء دولة الكويت. ويعد فرع الجابرية الجديد جزءا من رؤية البنك المستمرة لتوفير الحلول المصرفية المتطورة، وتحسين جودة الخدمة، ورفع مستوى تجربة العميل المصرفية بشكل عام.

MENAFN22022024000130011022ID1107884728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث