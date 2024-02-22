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KIB يشارك في مؤتمر الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي

2/22/2024 4:07:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته مؤخرا في مؤتمر الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي، الذي نظمه مجلس الأعمال الكويتي - الأميركي التابع لغرفة التجارة الأميركية، في فندق فورسيزونز الكويت. وتأتي هذه المشاركة في إطار مواكبة البنك لاستراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي والتزامه المستمر بتعزيز الابتكار وتبني أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، علما أن الهدف من هذا المؤتمر يكمن في التركيز على تحديد الفرص التي يمكن تقديمها للقطاع المصرفي الكويتي للمضي قدما في ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي دولي، وخاصة بعد أن دخلت الكويت عصرا جديدا من الخدمات المصرفية الرقمية.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الشخصيات القيادية في بنك الكويت المركزي وغرفتي التجارة الكويتية والأميركية ومجلس الأعمال الكويتي - الأميركي وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، إلى جانب مجموعة من قيادات مجتمع الأعمال المصرفية في الكويت. وناقش المشاركون عددا من القضايا والمواضيع المتخصصة بالتكنولوجيا المالية والفرص التي تخلقها في الكويت، إضافة إلى العمل على تحديد أبرز اتجاهات السوق في هذا المجال الذي يشهد نموا مستمرا بوتيرة متصاعدة، ونقاط الضعف التي يمكن للكويت الاستفادة منها عبر توظيف الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا المالية والتحول إلى دولة رائدة في هذا المجال، إضافة إلى استكشاف حلول استثنائية تعزز المشهد المالي في البلاد.
وخلال مشاركته في المؤتمر ممثلا KIB، قال مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات محمد الشريف: لقد تمكن القطاع المصرفي الكويتي حتى الآن من مواكبة الزخم الكبير والتسارع الملحوظ للتحول الرقمي، وأثبت قدرته على تطبيق الابتكار الرقمي وبالتالي رفع مستوى كفاءة حلوله المالية عبر تمكين الوصول إلى المنتجات والخدمات، وخفض التكاليف، وضمان الراحة، وسرعة التسليم، مدعوما بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات التنظيمية الكويتية بهدف تشجيع النمو في تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال صياغة وتنفيذ السياسات واللوائح المرتبطة بهذا النهج.

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