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أسس تحقق 1 1 مليون دينار ربحا صافيا في 2023

2/22/2024 4:07:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة أسس القابضة عن تحقيقها أرباحا صافية بلغت 1.13 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ به صافي الربح 1.12 مليون دينار. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 4% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 4 فلوس لكل سهم، و4% أسهم منحة من رأس المال المصدر والمدفوع.
وبلغ مجموع الموجودات بنهاية 2023 مبلغ 19.8 مليون دينار، فيما ارتفعت حقوق الملكية لمساهمي الشركة إلى مبلغ يتجاوز 13 مليون دينار، والقيمة الدفترية بلغت 124 فلسا للسهم.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة عبدالمحسن المشعان إنه مقارنة بالسنة المالية للعام السابق نجد أن الأداء العام للشركة قد حافظ نسبيا على أداء ثابت ومتوازن ومرض على الرغم من التحديات والتقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فقد واجه عام 2023 عدة مشكلات اقتصادية، منها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وأثره الكبير على أسواق المال، وتصاعد تكلفة التمويل والتي ترجع في جذورها إلى أحداث الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت بداية عام 2022، وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، الأمر الذي دفع صانعي القرار إلى التشدد في السياسة النقدية والتوجه إلى آلية رفع سعر الفائدة كوسيلة لكبح التضخم.
وأضاف: تأثر القطاع العقاري بشكل عام وبشكل واضح بالمناخ السائد وبالتقلبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والعالمي، ناهيك عن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على سوق العقار بشكل عام نظرا للتكاليف المرتفعة للتمويل، إلا أن استراتيجية المجموعة ورؤية وقرارات الإدارة التنفيذية السديدة استطاعت من خلالها تعزيز استثماراتها العقارية القائمة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على القيمة السوقية لتلك العقارات التي أثمرت نتيجة التميز بالمحفظة العقارية مع المواصلة الحثيثة نحو استهداف وانتقاء أفضل الفرص الاستثمارية المناسبة لتطوير ذراعها العقارية.
وختم المشعان: بالرغم من التحديات المستمرة، تسير المجموعة على خطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتسعى نحو تطوير استثماراتها القائمة واختيار الفرص الاستثمارية المناسبة.

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