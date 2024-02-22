الاحتياطي الفيدرالي يعبر عن توتره من خفض أسعار الفائدة مبكرًا

(MENAFN
) الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعمل كبنك مركزي للولايات المتحدة، أعرب عن مخاوف بشأن احتمال تنفيذ تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة, وتبين من وثائق اجتماع مجلس يناير أن غالبية صانعي السياسة أعربوا عن قلقهم بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بتخفيض الفائدة مبكرًا, وتأتي هذه الموقف الحذر نتيجة للتردد السائد في المجلس بشأن الوقت المناسب للحفاظ على تكاليف الاقتراض الحالية.
كما تسلط الوثائق، التي تلخص المناقشات التي جرت في 30 و31 يناير، الضوء على النقاشات المحيطة بضرورة الحفاظ على موقف السياسة النقدية الراسخة, وشدد المشاركون على التردد السائد بشأن الجدول الزمني اللازم لإرشاد التضخم بفعالية إلى العتبة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وهي اثنين بالمئة.
كذلك كان صناع السياسة متفقين على ضرورة زيادة الثقة في مسار انخفاض التضخم قبل النظر في أي تعديلات على أسعار الفائدة, وهذا الموقف المشترك يشير إلى نهج حذر وربما تدريجي لتنفيذ تخفيضات في الفائدة، مما يختلف عن توقعات المشاركين في السوق الذين يتوقعون بدء مثل هذه الإجراءات بداية من يونيو.
في حين يؤكد الموقف الحذر للبنك الفيدرالي الاحتياطي على نهج دقيق في تعديل السياسة النقدية، مما يدل على التزامه بتوجيه التحديات الاقتصادية بحذر وجدية.
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