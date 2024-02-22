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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

2/22/2024 3:16:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزالٌ بلغت قوته "5.4" درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقةَ كوكوبو في بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بعد "82" كلم جنوب غربي كوكوبو، وعلى عمق "145.1" كلم.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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