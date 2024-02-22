زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
التاريخ
2/22/2024 3:16:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزالٌ بلغت قوته "5.4" درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقةَ كوكوبو في بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بعد "82" كلم جنوب غربي كوكوبو، وعلى عمق "145.1" كلم.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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