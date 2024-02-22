لأنّه طالبه بدينه.. سفّاح مصري يقتل صديق عمره بسيناريو مرعب!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنظر محكمة النقض المصرية، يوم الإثنين 26 شباط بقضية المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، وذلك بناء على حكم إعدامه في واقعة قتل صديق عمره المهندس رضا عبد اللطيف، بسبب خلافات مالية بينهما.
وفي تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى الجريمة، بدأ كإشكال بين المجني عليه المهندس رضا عبد اللطيف وصديقه قذافي فراج "سفاح الجيزة"، بعدما طالب الأول أمواله من المتهم والتي تحصل عليها منه بحجة استثمارها، فكان المجني عليه يعمل في الخارج ويرسل أمواله للمتهم لتشغيلها.
بعد فترة من الوقت تجاوزت سنوات، شعر المجني عليه أنه وقع ضحية نصب صديقه، الذي تحصل على أمواله، فطالبه بها وهنا خطط المتهم للتخلص من صديقه، فأوهم المجني عليه أنه سيحضر الورق لتصفية حساباتهما.
وأشارت المعلومات أن "السفاح"، اشترى علبة معكرونة علمًا منه أن المجني عليه يحبّ هذا الطعام، ووضع فيها السم ليتناولها، ويفقد وعيه، وأثناء ذلك قتله بماسورة حديدية ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
وكانت النيابة العامة المصرية أمرت في 1 شباط 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك .
لبنان 24
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