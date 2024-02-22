لأنّه طالبه بدينه.. سفّاح مصري يقتل صديق عمره بسيناريو مرعب!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنظر محكمة النقض المصرية، يوم الإثنين 26 شباط بقضية المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، وذلك بناء على حكم إعدامه في واقعة قتل صديق عمره المهندس رضا عبد اللطيف، بسبب خلافات مالية بينهما.

وفي تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى الجريمة، بدأ كإشكال بين المجني عليه المهندس رضا عبد اللطيف وصديقه قذافي فراج "سفاح الجيزة"، بعدما طالب الأول أمواله من المتهم والتي تحصل عليها منه بحجة استثمارها، فكان المجني عليه يعمل في الخارج ويرسل أمواله للمتهم لتشغيلها.

بعد فترة من الوقت تجاوزت سنوات، شعر المجني عليه أنه وقع ضحية نصب صديقه، الذي تحصل على أمواله، فطالبه بها وهنا خطط المتهم للتخلص من صديقه، فأوهم المجني عليه أنه سيحضر الورق لتصفية حساباتهما.

وأشارت المعلومات أن "السفاح"، اشترى علبة معكرونة علمًا منه أن المجني عليه يحبّ هذا الطعام، ووضع فيها السم ليتناولها، ويفقد وعيه، وأثناء ذلك قتله بماسورة حديدية ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت النيابة العامة المصرية أمرت في 1 شباط 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك .

لبنان 24