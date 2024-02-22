الجيش الروسي يختبر مسيّرة النورس الجديدة

MENAFN - Al Wakeel News)ستشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة قريبا اختبار مسيّرة "تشايكا" ( النورس) الضاربة التي تم تصميمها بناء على مخطط "تايل ستر" الأيروديناميكي.



وتجمع مسيرة "النورس" بين خصائص المسيّرة الجوية المصممة على هيئة الطائرة والدرون المتعدد المراوح. وسيبدأ الاستخدام التجريبي لها في منطقة العملية العسكرية الخاصة في مارس المقبل.



وقالت شركة "ستراتيم" المصنعة للمسيّرة إن التكنولوجيا التي تم تصميم "النورس" بناء عليها تقدّم لها ميزات هامة تجعلها تتفوق على مثيلاتها.

ستراتيم



مسيرة "نورس"

وبمقدور مسيرة "النورس" أن تحلّق إلى مسافة 30 كيلومترا بسرعة لا تقل عن 100 كيلومتر في الساعة. كما بإمكانها أن تحمل 4.5 كلغ من الحمولة.



وأشار الناطق باسم شركة "ستراتيم" إلى أن المسيّرة تم تصميمها خصيصا لحمل الذخائر العسكرية. وبمقدورها أن تقلع عموديا كمروحية مسيّرة متعددة المراوح، ثم تحلّق أفقيا كطائرة عادية.



ولا تحتاج المسيرة إلى مطار خاص أو منجنيق للإقلاع والهبوط.



يذكر أن التقنيات الحديثة من شأنها زيادة فاعلية العمليات الحربية. ويعتبر تطوير الأنظمة المسيّرة من إحدى أولويات الجيش الروسي.



روسيا اليوم