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السعودية تحتفل بيوم التأسيس

2/22/2024 3:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحتفل السعودية اليوم الخميس 22 فبراير بيوم تأسيس البلاد، على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727م، لتنطلق من عاصمتها الدرعية رحلة بناء الدولة قبل ثلاثة قرون.
وبدأ الاحتفال بيوم التأسيس بعد أن صدر الأمر الملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في يناير 2022 بأن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.


وتم اختيار يوم 22 فبراير لأن الإمام محمد بن سعود تولى الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1139هـ، وتم تحديد 30 جمادى الثاني 1139هـ الموافق ليوم 22 فبراير 1727م ليكون تاريخا لتأسيس الدولة السعودية الأولى.

روسيا اليوم

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