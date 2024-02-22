العثور على الجزء العلوي لطالب شطر نصفين في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من العثور على الجزء العلوي من جسد الطالب إيهاب عبد العزيز، بعد أن عثر على الجزء السفلي وقت اختفائه في 13 فبراير بأحد المصارف بمحافظة الدقهلية.

وحسب موقع "البلد" فقد تبين أن الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزي واستدعاء أسرته للتعرف عليه.



يذكر أن أسرة الطالب كانت قد تسلمت أمس الأربعاء، الجزء السفلي وأدى المئات من أهالي قرية 7 ثابت صلاة الجنازة على الجزء الذي جرى العثور عليه.



وكانت لجنة من الطب الشرعي قد وضعت تقريرا نهائيا بشأن الجزء الذي عثر عليه بعد أن جرى عمل تحليل البصمة الوراثية DNA بمعامل الطب الشرعي ليتبين أن الجزء هو للابن المبلغ باختفائه والذي عثر عليه مقتولا بعد أخذ عينات من والده.



وصرحت النيابة العامة المصرية باستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجزء السفلي من الجثمان لذويه مع تكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالعثور على الجزء العلوي والذي جرى العثور على أجزاء منه.

روسيا اليوم