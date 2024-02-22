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بوليتيكو: بايدن يكشف مرشحه لرئاسة الناتو بعد ستولتنبرغ

2/22/2024 3:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بادين يؤيد ترشيح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى منصب الأمين العام لحلف الناتو بعد ينس ستولتنبرغ.


وأشارت الصحيفة إلى أن "بايدن يدعم.. أن يصبح روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي".
ولفتت إلى أن نسبة ثلثي دول "الحلف" تؤيد ترشيح رئيس الوزراء الهولندي. ورغم ذلك يحتاج الناتو إلى الإجماع لاتخاذ هذا القرار.


في الوقت نفسه، وفقا لمسؤولين في الناتو، فإن رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس ووزير خارجية لاتفيا كريسيانيس كارينز، غابا عن قوائم المرشحين المحتملين لهذا المنصب، "لأنهما لم يتقدما بترشيحاتهما".


هذا وكان من المفترض أن يغادر ستولتنبرغ منصبه كأمين عام لحلف الناتو في الأول من أكتوبر 2022، ولكن في مارس العام نفسه، قرر قادة دول الحلف خلال قمة لهم، تمديد ولاية ستولتنبرغ حتى 30 سبتمبر 2023 على خلفية الأحداث حول أوكرانيا.


وبعدها في يوليو، أعلن أنه سيبقى في منصبه لمدة عام آخر، حتى 1 أكتوبر 2024.
ولا يزال ستولتنبرغ، الذي تبلغ ولايته 9 سنوات، في المركز الثاني كأطول فترة ولاية في رئاسة أمانة الناتو.

RT

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