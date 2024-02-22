الاستهلاكية العسكرية تعلن عن عروض وتخفيضات لشهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الخميس، عن عروض وتخفيضات سعرية خاصة بشهر رمضان المبارك تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى 29 شباط الجاري.



ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.



وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.

