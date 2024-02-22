الاستهلاكية العسكرية تعلن عن عروض وتخفيضات لشهر رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الخميس، عن عروض وتخفيضات سعرية خاصة بشهر رمضان المبارك تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى 29 شباط الجاري.
ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.
وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.
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