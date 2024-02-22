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تعميم مرتقب بشأن دوام المدارس في رمضان

2/22/2024 3:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
ستصدر وزارة التربية والتعليم تعميم مرتقب خلال الأيام القادمة على كافة مديريات التربية في الميدان بشأن دوام المدارس خلال شهر رمضان المبارك وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.


وقال المساعفة لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس إنه جرت العادة أن يتم إلغاء استراحة الخمس دقائق بين الحصص، وتقليص مدة الحصة 5 دقائق، متوقعا إعتماد ذات الآلية لدوام شهر رمضان العام الحالي.

وأضاف أن موعد بدء دوام المدارس صباحاً مرتبط بموعد دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية والذي تصدر فيه الحكومة بلاغاً قبيل رمضان.


وأشار إلى أن التعميم سيصدر مراعاةً لمصلحة الطلبة، مؤكدا ان الطالب والتدريس هو الأولوية الاولى للوزارة.


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