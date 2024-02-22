تعميم مرتقب بشأن دوام المدارس في رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
ستصدر وزارة التربية والتعليم تعميم مرتقب خلال الأيام القادمة على كافة مديريات التربية في الميدان بشأن دوام المدارس خلال شهر رمضان المبارك وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.
وقال المساعفة لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس إنه جرت العادة أن يتم إلغاء استراحة الخمس دقائق بين الحصص، وتقليص مدة الحصة 5 دقائق، متوقعا إعتماد ذات الآلية لدوام شهر رمضان العام الحالي.
وأضاف أن موعد بدء دوام المدارس صباحاً مرتبط بموعد دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية والذي تصدر فيه الحكومة بلاغاً قبيل رمضان.
وأشار إلى أن التعميم سيصدر مراعاةً لمصلحة الطلبة، مؤكدا ان الطالب والتدريس هو الأولوية الاولى للوزارة.
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