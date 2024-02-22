عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وأفادت مصادر، بأن 20 فلسطينيا استُشهدوا وأصيب العشرات في قصف طائرات الاحتلال منازل تعود لعائلات عودة وياسين والعرقان ونصار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة قطيفان في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال.



وأشار إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت عددا من القذائف صوب منازل المواطنين في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، إذ نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.



وفي وسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منزلا في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي ومدينة دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل وإصابة آخرين تم نقل عدد منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.



وفي خان يونس، جنوب القطاع، طال قصف صاروخي ومدفعي منازل المواطنين وسط المدينة وغربها، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عشرات الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مستشفى ناصر منذ أيام ومحاصرة الجرحى والمرضى الذين يزيد عددهم على 120، إضافة إلى الطاقم الطبي.



كما شنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على المنطقة الحدودية في مدينة رفح جنوب القطاع، وأطلقت الزوارق الحربية عدة قذائف سقطت قرب مراكز إيواء النازحين في المدينة، وأوقعت إصابات بين صفوفهم.

