هام للأردنيين المقيمين بالكويت

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، أنها حددت مهلة مدتها ثلاثة أشهر لأخذ البصمة البيومترية لجميع المواطنين والمقيمين تبدأ من تاريخ 1/ 3/ 2024 وتنتهي بتاريخ 1/ 6/ 2024، وأنه سيتم وقف جميع المعاملات الخاصة بالوزارة في حال لم يتم أخذها.



وقالت (الداخلية) في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني: إنها مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك.



وأضافت وفق "كونا " أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة البيومترية فور وصولهم إلى المراكز والمجمعات التجارية المُعَدة لذلك، وهي: مديرية أمن حولي بمحافظة حولي، ومديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية، ومديرية أمن الأحمدي بمحافظة الأحمدي، ومديرية أمن مبارك الكبير بمحافظة مبارك الكبير، ومديرية أمن الجهراء بمحافظة الجهراء (للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون).



وذكرت أن المراكز تضم أيضًا قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة علي صباح السالم، وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين)، ومجمع الأفنيوز، ومجمع 360، ومجمع الكوت، والعاصمة مول، ومجمع الوزارات.



وأشارت إلى أنه يُسمح للمسافرين بمغادرة دولة الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة.

