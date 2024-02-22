مقتل مواطن ونجله في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قتل مواطن ونجله، فجر اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار في بلدة الطيرة بالداخل المحتل.
وبحسب مصادر محلية، فإن المواطن أحمد عبد الحي (54 عاماً) وابنه محمد (23 عاماً) قُتلا خلال تواجدهما داخل مركبة.
وفتحت الشرطة تحقيقات في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، وقامت الشرطة بجمع الأدلة من مكان الجريمة من قبل محققي القسم الجنائي، حيث يجري التحقيق في خلفية وملابسات الجريمة.
وقتل 21 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.
MENAFN22022024000205011050ID1107884519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.