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مقتل مواطن ونجله في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

2/22/2024 3:15:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قتل مواطن ونجله، فجر اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار في بلدة الطيرة بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواطن أحمد عبد الحي (54 عاماً) وابنه محمد (23 عاماً) قُتلا خلال تواجدهما داخل مركبة.

وفتحت الشرطة تحقيقات في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، وقامت الشرطة بجمع الأدلة من مكان الجريمة من قبل محققي القسم الجنائي، حيث يجري التحقيق في خلفية وملابسات الجريمة.

وقتل 21 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.


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