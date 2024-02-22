الاحتلال يغلق حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم
التاريخ
2/22/2024 3:15:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجز الكونتينر العسكري، شمال شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الكونتينر الذي يربط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها بشكل كامل.
يتبع..
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