جيف بيزوس يستمر ببيع أسهم أمازون

(MENAFN
) بخطوة هامة، قام جيف بيزوس، مؤسس والرئيس التنفيذي الشهير لشركة أمازون، بإستئناف بيع أسهم في الشركة لأول مرة منذ نهاية عام 2021، حيث قام بتحويل جزء من ثروته الكبيرة إلى نقد, وتمثل هذه القرارات تحولًا عن موقفه السابق من الاحتفاظ بأسهمه في أمازون.
كما نفذ بيزوس بيع 14 مليون سهم جديد من أمازون.كوم، بقيمة تقدر بحوالي 2.4 مليار دولار, ويجدر بالذكر أنه سرعان ما نفذ خطة، كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر، لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم في تسع جلسات تداول فقط, وتم بيع الجزء النهائي من الأسهم في خطة بيزوس، مما أدى إلى حصول عائدات إجمالية قدرها 8.5 مليار دولار، خلال ثلاثة أيام تداول، وكانت البيعة الأخيرة منها مؤخرًا، وفقًا لتقارير الكشف.
كذلك يجب أن نلاحظ أنها لا تشير بالضرورة إلى نقصان الثقة من جانب بيزوس في قيمة أسهم أمازون في المستقبل, وهذه المعاملات ليست غريبة على القادة التنفيذيين، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسهم في قطاع التكنولوجيا.
في حين نفذ بيزوس مبيعات أكبر لأسهم أمازون في الماضي، لا سيما في عام 2020 عندما باع 80 مليون سهم بعد طلاقه, وعلاوة على ذلك، يجب التأكيد على أن هذه المبيعات الأخيرة جزء من استراتيجية بيع مسبقة المخطط لها تعرف باسم "خطة 10بي5-1"، مما يشير إلى أن هذه المعاملات لم تكن ردود فعل متهورة على تقلبات السوق بل كانت جزءًا من استراتيجية محددة مسبقًا.
تحليل هذه المعاملات بناءً على عدد الأسهم المباعة، بدلاً من قيمتها بالدولار، يوفر وجهة نظر تقليدية أكثر، مؤكدًا السياق التاريخي لمبيعات الأسهم التنفيذية. قرار بيزوس بالتخلي عن جزء من ممتلكاته في أمازون يتماشى مع الاتجاهات الأوسع النطاق الملاحظة بين القادة التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك الشخصيات الملحوظة مثل تيم كوك من شركة آبل ومارك زوكربيرغ من شركة ميتا، اللذين قاما أيضًا ببيع الأسهم في الأشهر الأخيرة.
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